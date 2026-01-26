https://sarabic.ae/20260126/قتيلان-ومصابون-جراء-14-غارة-إسرائيلية-على-مناطق-واسعة-من-لبنان-1109633725.html
قتيلان ومصابون جراء 14 غارة إسرائيلية على مناطق واسعة من لبنان
قتيلان ومصابون جراء 14 غارة إسرائيلية على مناطق واسعة من لبنان
سبوتنيك عربي
قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون في لبنان، أمس الأحد، جراء 14 غارة شنها الجيش الإسرائيلي على شرق وجنوبي البلاد. 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T06:31+0000
2026-01-26T06:31+0000
2026-01-26T06:38+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قام بسلسلة غارات امتدت لـ14 غارة على مناطق واسعة من لبنان خاصة في شرق وجنوب البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي، شن مساء أمس الأحد، 14 غارة جوية خلال 3 جولات استهدفت 10 منها مرتفعات ميدون والجبور و2 منطقة وادي برغز و2 بلدة كسارة العروش بين مرتفعات الريحان واللويزة.وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نشر مساء أمس الأحد، بيانًا أوضح من خلاله أنه "في غارة دقيقة في جنوب لبنان، قضى الجيش الإسرائيلي على مسؤول المدفعية في "حزب الله" بقرية أرزون".وادعى الجيش أنه "خلال الحرب، دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، ومؤخرا انشغل بمحاولات إعادة ترميم قدرات المدفعية التابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف مبنى في منطقة بير السناسل، حيث رصدت القوات أنشطة لعناصر "حزب الله" داخل المبنى كانت تهدف لإنتاج أسلحة لصالح الحزب، بينما شملت الغارة الثانية البقاع، لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب".وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.
https://sarabic.ae/20260125/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهدافه-مواقع-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-والبقاع-فيديو-1109615586.html
https://sarabic.ae/20260125/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قيادي-بارز-في-حزب-الله-اللبناني-1109628387.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_621be9b14e79d36f198ef8a8f616e7a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قتيلان ومصابون جراء 14 غارة إسرائيلية على مناطق واسعة من لبنان
06:31 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 06:38 GMT 26.01.2026)
قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون في لبنان، أمس الأحد، جراء 14 غارة شنها الجيش الإسرائيلي على شرق وجنوبي البلاد.
وذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قام بسلسلة غارات امتدت لـ14 غارة على مناطق واسعة من لبنان خاصة في شرق وجنوب البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.
وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي، شن مساء أمس الأحد، 14 غارة جوية خلال 3 جولات استهدفت 10 منها مرتفعات ميدون والجبور و2 منطقة وادي برغز و2 بلدة كسارة العروش بين مرتفعات الريحان واللويزة.
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نشر مساء أمس الأحد، بيانًا أوضح من خلاله أنه "في غارة دقيقة في جنوب لبنان، قضى الجيش الإسرائيلي على مسؤول المدفعية في "حزب الله" بقرية أرزون".
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "هاجم في منطقة البازورية وقضى على المدعو محمد الحسيني، مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي في قرية أرزون بجنوب لبنان. إلى جانب نشاطه في حزب الله
الإرهابي، عمل الإرهابي مدرسا في مدرسة لبنانية في القرية"، حسب تعبيره.
وادعى الجيش أنه "خلال الحرب، دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، ومؤخرا انشغل بمحاولات إعادة ترميم قدرات المدفعية التابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف مبنى في منطقة بير السناسل، حيث رصدت القوات أنشطة لعناصر "حزب الله" داخل المبنى كانت تهدف لإنتاج أسلحة لصالح الحزب، بينما شملت الغارة الثانية البقاع، لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب".
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.