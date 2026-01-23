ضباط النظام السوري السابق في لبنان... بين التحقيقات الأمنية والرسائل السياسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/ضباط-النظام-السوري-السابق-في-لبنان-بين-التحقيقات-الأمنية-والرسائل-السياسية-1109564041.html
ضباط النظام السوري السابق في لبنان... بين التحقيقات الأمنية والرسائل السياسية
ضباط النظام السوري السابق في لبنان... بين التحقيقات الأمنية والرسائل السياسية
سبوتنيك عربي
على مدى الأسابيع الماضية، تصدّر موضوع وجود ضباط ومسؤولين من النظام السوري السابق في لبنان اهتمام الإعلام والجمهور، وسط تساؤلات حول طبيعة وجودهم وأنشطتهم... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T15:36+0000
2026-01-23T15:36+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
لائحة مطلوبين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/05/1081699162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7768f73cfb44bdb76162d0221eba5f85.jpg
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أكد في مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس، أنه "لا توجد "رؤوس كبيرة" من هذا النظام داخل الأراضي اللبنانية، وأن "هذا الموضوع جرى تضخيمه إعلاميًا وسياسيًا"، موضحًا أن "هناك بعض الضباط من النظام السابق موجودين في لبنان، إلا أنهم لا يقومون بأي نشاط سياسي"."الإعلام يعطي حجماً أكبر من الواقع"من جانبه، أوضح الصحفي المتخصص في الشؤون القضائية، يوسف دياب، لـ"سبوتنيك"، أن "الموضوع يُعطى إعلاميًا حجمًا أكبر من حجمه الحقيقي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية لا تنكر أن آلاف السوريين، من بينهم عناصر من الفرقة الرابعة وآخرون من جيش النظام السوري، لجأوا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد". وتابع دياب: "الأشخاص الموجودون حاليًا في لبنان والذين لديهم ظروف أمنية في سوريا، لا تقوم الدولة اللبنانية بتسليمهم إلا في حال تقدّمت السلطات السورية بطلب رسمي مبني على معطيات وملفات قضائية تثبت ارتكابهم جرائم في سوريا".وأضاف: "طالما أنهم لم يرتكبوا أي جرم على الأراضي اللبنانية، ولا توجد بحقهم ملاحقات أو مذكرات توقيف قضائية، فلا يتم توقيفهم".أما عن الأخبار المتداولة حول تسليم السلطات السورية قائمة تضم نحو مئتي ضابط رفيع المستوى وطلب استردادهم، قال دياب: "استنادًا إلى مراجع قضائية رسمية، من بينها مدعي عام التمييز، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، أؤكد أن هذه الجهات تنفي بشكل قاطع تسلّمها أي طلبات من هذا النوع. وبناء عليه، فإن هذا الملف أُعطي إعلاميًا حجمًا أكبر من الواقع".وأضاف: "في حال طرأ أي تطور أمني، أو تسلّم لبنان قائمة بأسماء مطلوبين من السلطات السورية الجديدة، فسيتم التعامل مع الأمر وفق ما يرد من الجانب السوري. وإذا تبيّن لاحقًا وجود بعض الضباط المطلوبين من "الإنتربول" داخل لبنان، فسيجري توقيفهم وتسليمهم إلى الجهات التي طلبتهم، سواء الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا، لكن حتى هذه اللحظة، أؤكد أن هذا الملف أُعطي حجماً أكبر مما يستحق في التداول الإعلامي".أما التحقيقات حول ما قيل عن مخططات لهجمات أو وجود مخيمات تدريب في شمال سوريا أو الهرمل، قال دياب: "تواصلنا مع الجهات القضائية التي نفت هذه المعلومات، وكذلك مخابرات الجيش التي أكدت عدم توفر أي معطيات لديها بهذا الخصوص. وعلى الرغم من أن الجيش ينفذ مداهمات ويجري تحريات، لم يثبت حتى الآن وجود أي أمر من هذا النوع".وأضاف: "أكرر أنه في حال اكتشاف أي شيء مخالف، فسيتم التعامل معه وفق القانون اللبناني، لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى وجود أي مخالفة"."النظام السوري الجديد يسعى لكسب شرعية"في ظل استمرار الحديث عن وجود ضباط من النظام السوري السابق في لبنان والتساؤلات حول طبيعة علاقات دمشق مع بيروت، يسلط الباحث والمحلل السياسي، يونس عودة، الضوء على دوافع النظام السوري الجديد من وراء هذه المراسلات والتواصل مع السلطات اللبنانية، وما يسعى إلى تحقيقه على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف: "أما الشق الآخر من الملف، فتتعاطى معه وزارة العدل اللبنانية عبر التواصل المباشر، بمعزل عن التنسيق الأمني القائم بشكل يومي أو شبه يومي. ومن الطبيعي أن يُبدي النظام السوري مخاوفه حيال بعض القضايا، إلا أن هناك مؤشرات تتجاوز هذه المخاوف، وترتبط بالدور الذي يسعى النظام السوري الحالي إلى لعبه في المنطقة".وأوضح عودة أن "تواصل النظام السوري لم يقتصر على لبنان، بل شمل العراق ودولاً أخرى، فيما لم يوجه أي مراسلات إلى دول يعتقد بوجود نخبة من الضباط فيها".وأشار عودة، إلى أن "النظام السوري يسعى أيضًا لتحقيق مكاسب عبر المطالبة بإطلاق سراح عدد من الإسلاميين المحتجزين في السجون اللبنانية، إلا أن الرد اللبناني كان واضحًا بأن هذا الملف يعالج حصرًا وفق القوانين اللبنانية، ولا سيما في ما يتعلق بالأشخاص المتورطين في قتل أو إطلاق نار على الجيش اللبناني. وفي جميع الأحوال، يبقى هذا مسارًا قضائيًا تحدده القوانين اللبنانية وحدها".
https://sarabic.ae/20251014/تتضمن-قضية-المعتقلين-سوريا-ولبنان-يعتزمان-توقيع-اتفاقية-تعاون-قضائي--1105997064.html
https://sarabic.ae/20260121/إسرائيل-تعلن-قصف-4-معابر-حدودية-بين-سوريا-ولبنان-يستخدمها-حزب-الله-1109493290.html
https://sarabic.ae/20250818/استنفار-أمني-على-الحدود-تقارير-تحذر-من-انفجار-الأوضاع-بين-سوريا-ولبنان-1103866203.html
https://sarabic.ae/20251216/ما-تداعيات-ومخاطر-خطوط-إسرائيل-الأمنية-في-سوريا-ولبنان-وغزة-1108249139.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/05/1081699162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6dfc262376ec6fc428484343cc02841.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, لائحة مطلوبين, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, لائحة مطلوبين, تقارير سبوتنيك, حصري

ضباط النظام السوري السابق في لبنان... بين التحقيقات الأمنية والرسائل السياسية

15:36 GMT 23.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albayجولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية "22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب".
جولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية 22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
على مدى الأسابيع الماضية، تصدّر موضوع وجود ضباط ومسؤولين من النظام السوري السابق في لبنان اهتمام الإعلام والجمهور، وسط تساؤلات حول طبيعة وجودهم وأنشطتهم المحتملة، وما صاحب ذلك من دعوات واسعة للقبض عليهم وملاحقتهم. وفي هذا الإطار، باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقات للتأكد من صحة المعطيات المتداولة والتعامل مع أي تطورات محتملة.
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أكد في مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس، أنه "لا توجد "رؤوس كبيرة" من هذا النظام داخل الأراضي اللبنانية، وأن "هذا الموضوع جرى تضخيمه إعلاميًا وسياسيًا"، موضحًا أن "هناك بعض الضباط من النظام السابق موجودين في لبنان، إلا أنهم لا يقومون بأي نشاط سياسي".

وأكد سلام، حرص لبنان على "طي صفحة الماضي مع السلطة الجديدة في سوريا، والانطلاق نحو مرحلة جديدة قائمة على العلاقات الطبيعية والمتوازنة بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين".

"الإعلام يعطي حجماً أكبر من الواقع"

من جانبه، أوضح الصحفي المتخصص في الشؤون القضائية، يوسف دياب، لـ"سبوتنيك"، أن "الموضوع يُعطى إعلاميًا حجمًا أكبر من حجمه الحقيقي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية لا تنكر أن آلاف السوريين، من بينهم عناصر من الفرقة الرابعة وآخرون من جيش النظام السوري، لجأوا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد".

وأضاف: "قدم كثير منهم إلى لبنان، ثم أجرى عدد كبير تسويات وعادوا إلى سوريا والتحقوا مجددًا بالجيش السوري، فيما غادر آخرون الأراضي اللبنانية بشكل طبيعي، وكان بحوزتهم جوازات سفر نظامية، وطالما أنهم لم يرتكبوا أي جرم على الأراضي اللبنانية، فمن حقهم مغادرة البلاد".

وتابع دياب: "الأشخاص الموجودون حاليًا في لبنان والذين لديهم ظروف أمنية في سوريا، لا تقوم الدولة اللبنانية بتسليمهم إلا في حال تقدّمت السلطات السورية بطلب رسمي مبني على معطيات وملفات قضائية تثبت ارتكابهم جرائم في سوريا".
وأضاف: "طالما أنهم لم يرتكبوا أي جرم على الأراضي اللبنانية، ولا توجد بحقهم ملاحقات أو مذكرات توقيف قضائية، فلا يتم توقيفهم".
أعمال شغب في سجن روميه في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
"تتضمن قضية المعتقلين"... سوريا ولبنان يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون قضائي
14 أكتوبر 2025, 12:32 GMT
أما عن الأخبار المتداولة حول تسليم السلطات السورية قائمة تضم نحو مئتي ضابط رفيع المستوى وطلب استردادهم، قال دياب: "استنادًا إلى مراجع قضائية رسمية، من بينها مدعي عام التمييز، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، أؤكد أن هذه الجهات تنفي بشكل قاطع تسلّمها أي طلبات من هذا النوع. وبناء عليه، فإن هذا الملف أُعطي إعلاميًا حجمًا أكبر من الواقع".
وأوضح أن "بعض الضباط المطلوبين من "الإنتربول" مثل جميل الحسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود، كانوا يعملون في المخابرات الجوية، وقد أجرت الأجهزة الأمنية تحريات بشأنهم لكنها لم تعثر على أي أثر لهم داخل لبنان، وبالتالي تنتهي الأمور عند هذا الحد".
وأضاف: "في حال طرأ أي تطور أمني، أو تسلّم لبنان قائمة بأسماء مطلوبين من السلطات السورية الجديدة، فسيتم التعامل مع الأمر وفق ما يرد من الجانب السوري. وإذا تبيّن لاحقًا وجود بعض الضباط المطلوبين من "الإنتربول" داخل لبنان، فسيجري توقيفهم وتسليمهم إلى الجهات التي طلبتهم، سواء الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا، لكن حتى هذه اللحظة، أؤكد أن هذا الملف أُعطي حجماً أكبر مما يستحق في التداول الإعلامي".
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إسرائيل تعلن قصف 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان "يستخدمها حزب الله"
21 يناير, 21:16 GMT
أما التحقيقات حول ما قيل عن مخططات لهجمات أو وجود مخيمات تدريب في شمال سوريا أو الهرمل، قال دياب: "تواصلنا مع الجهات القضائية التي نفت هذه المعلومات، وكذلك مخابرات الجيش التي أكدت عدم توفر أي معطيات لديها بهذا الخصوص. وعلى الرغم من أن الجيش ينفذ مداهمات ويجري تحريات، لم يثبت حتى الآن وجود أي أمر من هذا النوع".
وأضاف: "أكرر أنه في حال اكتشاف أي شيء مخالف، فسيتم التعامل معه وفق القانون اللبناني، لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى وجود أي مخالفة".
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
استنفار أمني على الحدود.. تقارير تحذر من انفجار الأوضاع بين سوريا ولبنان
18 أغسطس 2025, 07:13 GMT

"النظام السوري الجديد يسعى لكسب شرعية"

في ظل استمرار الحديث عن وجود ضباط من النظام السوري السابق في لبنان والتساؤلات حول طبيعة علاقات دمشق مع بيروت، يسلط الباحث والمحلل السياسي، يونس عودة، الضوء على دوافع النظام السوري الجديد من وراء هذه المراسلات والتواصل مع السلطات اللبنانية، وما يسعى إلى تحقيقه على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال عودة في حديث لـ"سبوتنيك": "النظام السوري يسعى من خلال هذه المراسلات إلى كسب شرعية على المستوى اللبناني والدولي، وربما حصل بالفعل على شكل من أشكال الاعتراف، سواء من لبنان أو على المستوى الأوروبي".
وأضاف: "أما الشق الآخر من الملف، فتتعاطى معه وزارة العدل اللبنانية عبر التواصل المباشر، بمعزل عن التنسيق الأمني القائم بشكل يومي أو شبه يومي. ومن الطبيعي أن يُبدي النظام السوري مخاوفه حيال بعض القضايا، إلا أن هناك مؤشرات تتجاوز هذه المخاوف، وترتبط بالدور الذي يسعى النظام السوري الحالي إلى لعبه في المنطقة".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ما تداعيات ومخاطر "خطوط إسرائيل الأمنية" في سوريا ولبنان وغزة؟
16 ديسمبر 2025, 18:30 GMT
وأوضح عودة أن "تواصل النظام السوري لم يقتصر على لبنان، بل شمل العراق ودولاً أخرى، فيما لم يوجه أي مراسلات إلى دول يعتقد بوجود نخبة من الضباط فيها".
وعن التوقيت، قال: "لا أرى أنه يحمل أي دلالة خاصة، إذ إن البحث في هذا الملف بدأ منذ اليوم الأول لعملية التواصل".
وأشار عودة، إلى أن "النظام السوري يسعى أيضًا لتحقيق مكاسب عبر المطالبة بإطلاق سراح عدد من الإسلاميين المحتجزين في السجون اللبنانية، إلا أن الرد اللبناني كان واضحًا بأن هذا الملف يعالج حصرًا وفق القوانين اللبنانية، ولا سيما في ما يتعلق بالأشخاص المتورطين في قتل أو إطلاق نار على الجيش اللبناني. وفي جميع الأحوال، يبقى هذا مسارًا قضائيًا تحدده القوانين اللبنانية وحدها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала