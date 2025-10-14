https://sarabic.ae/20251014/تتضمن-قضية-المعتقلين-سوريا-ولبنان-يعتزمان-توقيع-اتفاقية-تعاون-قضائي--1105997064.html
"تتضمن قضية المعتقلين"... سوريا ولبنان يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون قضائي
"تتضمن قضية المعتقلين"... سوريا ولبنان يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون قضائي
تقترب سوريا ولبنان من توقيع اتفاقية تعاون قضائي تهدف إلى حل ملفات عدة معلقة، بما في ذلك قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، مع استثناءات واضحة لجرائم... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
زيارة "علاقات عامة" للشيباني إلى بيروت... مطالب مرتفعة تعرقل ملف الموقوفين
عون يعلق على اتفاق غزة ويطالب إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا
"تتضمن قضية المعتقلين"... سوريا ولبنان يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون قضائي
تقترب سوريا ولبنان من توقيع اتفاقية تعاون قضائي تهدف إلى حل ملفات عدة معلقة، بما في ذلك قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، مع استثناءات واضحة لجرائم القتل والاغتصاب لضمان احترام مبادئ العدالة وسيادة الدولتين.
وقال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إنه ناقش مع نظيره السوري مظهر الويس في بيروت، اليوم الثلاثاء، صياغة اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا.
وأضاف نصار أنه تم تحقيق تقدم جدي في هذا السياق، مشيرا إلى أن الاتفاقية المزمع توقيعها تتضمن استثناءات تتعلق بجرائم القتل والاغتصاب.
وفي السياق ذاته، قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إن المحادثات مع الجانب اللبناني سادتها أجواء إيجابية، ولفت إلى قطع أشواط في موضوع صياغة اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا تقوم على مبدأ العدالة واحترام سيادة البلدين.
وقالت وزارة العدل السورية إن زيارة الويس إلى لبنان تهدف إلى متابعة ملف المعتقلين السوريين، وبحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في رفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت برفقة وفد رفيع المستوى ضم أيضًا وزير العدل، ما يعكس تصاعد الاهتمام الرسمي من دمشق بملف الموقوفين السوريين في لبنان.
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.