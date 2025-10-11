https://sarabic.ae/20251011/زيارة-علاقات-عامة-للشيباني-إلى-بيروت-مطالب-مرتفعة-تعرقل-ملف-الموقوفين-1105867479.html
زيارة "علاقات عامة" للشيباني إلى بيروت... مطالب مرتفعة تعرقل ملف الموقوفين
في أعقاب فترة من التردد والتأجيل المتواصل من قبل الحكومة السورية الجديدة في تعاملها مع لبنان، نجحت الرياض في تنظيم زيارة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
ركزت الزيارة على جوانب عامة في العلاقات الثنائية دون الغوص في قضايا عميقة. والتقى الشيباني خلالها برئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، في لقاءات رسمية محدودة.كان ملفتاً تجاهل الوزير السوري طلب لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مما أثار تفسيرات بأن هذا الإجراء يعكس استبعاداً متعمداً للقوى الشيعية في لبنان من أي صفحة جديدة في العلاقات، وسط تساؤلات حول المواضيع السرية التي قد تكون قيد التحضير بعيداً عن علم بري.جاءت هذه الزيارة بعد مرحلة من البرود والتوتر المتبادل بين بيروت ودمشق، بينما تسعى السعودية إلى تعزيز إنجازاتها في المنطقتين من خلال إدارة الملفات الشائكة، مستفيدة من تراجع النفوذ الإيراني ومنع عودته إلى جانب "حزب الله" في كلا البلدين.قادت السعودية جهوداً متعددة لتهدئة التوترات، بما في ذلك ترتيب لقاءات بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في الرياض عقب اشتباكات حدودية في الربيع، بالإضافة إلى تنسيق اجتماعات بين مدير المخابرات اللبناني العميد طوني قهوجي ونظيره السوري حسين سلامة.يركز الجانب السوري بشكل أساسي على استرداد سجناء سوريين محتجزين في لبنان، بمن فيهم أفراد من تنظيمات إرهابية نفذت عمليات داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب لبنانيين دعموا الثورة السورية وجبهة "النصرة" في السابق.أما لبنان فيطالب، إلى جانب حل قضايا مزمنة مثل النازحين والحدود، بتقديم وثائق ومعلومات من الأجهزة السورية السابقة حول عمليات اغتيال سابقة ومصير مفقودين لبنانيين، حتى بعد انسحاب القوات السورية من لبنان. تفتقر الحكومة السورية الجديدة إلى معظم هذه الوثائق، ولا يعرف مسؤولوها تفاصيل الضحايا السابقين.أدت هذه المطالب المرتفعة من الجانبين إلى تدخل سعودي إضافي لتخفيض سقف التوقعات السورية في ملف السجناء، مما أفضى إلى الزيارة بعد مشاورات الشيباني في الرياض مع منسى والمسؤولين السعوديين. قدمت السعودية دعماً لوجستياً، بما في ذلك توفير طائرة خاصة للوفد الذي ضم الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس الاستخبارات حسين سلامة، ومساعد وزير الداخلية عبد القادر طحان، مع زيارة تمهيدية لفريق مراسم سوري.بدأ الوفد، الذي تجاهل بري، زيارته في وزارة الخارجية حيث أعلن الشيباني إنهاء عمل المجلس الأعلى اللبناني-السوري، مع وعود بتعزيز الدبلوماسية.تلت ذلك استقبالات رسمية في رئاسة الحكومة مع غداء بحضور وزراء، لكن التصريحات الرئيسية جاءت من عون الذي شدد على تفعيل العلاقات عبر تعيين سفير سوري جديد، وتشكيل لجان مشتركة لمراجعة الاتفاقيات القديمة، مع التأكيد على أن المصالح المشتركة تتطلب نوايا صادقة.رد عون على دعوة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بدعوة مقابلة إلى بيروت. تشير تصريحات عون إلى إعادة تقييم الاتفاقيات، مما يتوافق مع رغبة سورية مشابهة، لكن ذلك قد يفتح أبواب نزاعات قانونية طويلة الأمد في ملفات معقدة مثل الحدود والمياه، التي استغرقت سنوات لإبرامها سابقاً. عكست الزيارة، التي بدت إرضاءً للسعودية، تبايناً في الأولويات وفوضى في الإدارة السورية الجديدة، مع سلوكيات سلبية تجاه لبنان. شهدت الزيارة حوادث أمنية، مثل رفض حراس الوفد السوري (أكثر من 20 شخصاً) الكشف عن أسلحتهم في مطار بيروت، رغم السماح بأربعة فقط، مما أدى إلى تأخير وإصرار من أمن المطار.كما انتشر الحراس مسلحين في محيط الخارجية، فتدخل الجيش اللبناني لإعادتهم إلى السيارات. وتكررت المشكلات عند الخروج، حيث دفع أحد المرافقين عنصراً أمنياً، مما استدعى تدخل ضباط لفرض الإجراءات دون تدخل من الشيباني أو رجي. أما الموكب السوري، فقد دخل لبنان بسيارات من دون لوحات رسمية رغم التحذيرات السابقة، مما دفع الأمن العام إلى مرافقته من الحدود إلى المطار، مما يبرز الفوضى والتوتر الأمني المستمر.
ركزت الزيارة على جوانب عامة في العلاقات الثنائية دون الغوص في قضايا عميقة. والتقى الشيباني
خلالها برئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، في لقاءات رسمية محدودة.
كان ملفتاً تجاهل الوزير السوري طلب لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مما أثار تفسيرات
بأن هذا الإجراء يعكس استبعاداً متعمداً للقوى الشيعية في لبنان من أي صفحة جديدة في العلاقات، وسط تساؤلات حول المواضيع السرية التي قد تكون قيد التحضير بعيداً عن علم بري.
جاءت هذه الزيارة بعد مرحلة من البرود والتوتر المتبادل بين بيروت ودمشق، بينما تسعى السعودية إلى تعزيز إنجازاتها في المنطقتين من خلال إدارة الملفات الشائكة، مستفيدة من تراجع النفوذ الإيراني ومنع عودته إلى جانب "حزب الله" في كلا البلدين.
لم تحظَ المبادرات اللبنانية السابقة باستجابة سورية ملموسة، مما دفع لبنان إلى تعليق زياراته إلى دمشق حتى يتم الرد بالمثل، فقد زار رئيسا حكومة لبنانيين سوريا بعد رحيل حكومة الأسد، وتعد زيارة الشيباني أولى الزيارات الرسمية السورية البارزة خلال الأشهر العشرة الماضية.
قادت السعودية جهوداً متعددة لتهدئة التوترات، بما في ذلك ترتيب لقاءات بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في الرياض عقب اشتباكات حدودية في الربيع، بالإضافة إلى تنسيق اجتماعات بين مدير المخابرات اللبناني العميد طوني قهوجي ونظيره السوري حسين سلامة.
يركز الجانب السوري بشكل أساسي على استرداد سجناء سوريين محتجزين في لبنان، بمن فيهم أفراد من تنظيمات إرهابية نفذت عمليات داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب لبنانيين دعموا الثورة السورية وجبهة "النصرة" في السابق.
أما لبنان فيطالب، إلى جانب حل قضايا مزمنة مثل النازحين والحدود، بتقديم وثائق ومعلومات من الأجهزة السورية السابقة حول عمليات اغتيال سابقة ومصير مفقودين لبنانيين، حتى بعد انسحاب القوات السورية من لبنان. تفتقر الحكومة السورية الجديدة إلى معظم هذه الوثائق، ولا يعرف مسؤولوها تفاصيل الضحايا السابقين.
في لبنان، تواجه مسألة الإفراج عن سجناء مشاركين في أعمال إرهابية قتلت مدنيين وعسكريين معارضة قضائية وسياسية، رغم الضغوط السعودية، حيث يقتصر أي عفو محتمل على غير المحكومين بدعاوى شخصية من أهالي الضحايا، وهو أمر لا ينطبق على الكثيرين.
أدت هذه المطالب المرتفعة من الجانبين إلى تدخل سعودي إضافي لتخفيض سقف التوقعات السورية في ملف السجناء، مما أفضى إلى الزيارة بعد مشاورات الشيباني في الرياض مع منسى والمسؤولين السعوديين. قدمت السعودية دعماً لوجستياً، بما في ذلك توفير طائرة خاصة للوفد الذي ضم الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس الاستخبارات حسين سلامة، ومساعد وزير الداخلية عبد القادر طحان، مع زيارة تمهيدية لفريق مراسم سوري.
بدأ الوفد، الذي تجاهل بري، زيارته في وزارة الخارجية حيث أعلن الشيباني إنهاء عمل المجلس الأعلى اللبناني-السوري، مع وعود بتعزيز الدبلوماسية.
تلت ذلك استقبالات رسمية في رئاسة الحكومة مع غداء بحضور وزراء، لكن التصريحات الرئيسية جاءت من عون الذي شدد على تفعيل العلاقات عبر تعيين سفير سوري جديد، وتشكيل لجان مشتركة لمراجعة الاتفاقيات القديمة، مع التأكيد على أن المصالح المشتركة تتطلب نوايا صادقة.
رد عون على دعوة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
بدعوة مقابلة إلى بيروت. تشير تصريحات عون إلى إعادة تقييم الاتفاقيات، مما يتوافق مع رغبة سورية مشابهة، لكن ذلك قد يفتح أبواب نزاعات قانونية طويلة الأمد في ملفات معقدة مثل الحدود والمياه، التي استغرقت سنوات لإبرامها سابقاً. عكست الزيارة، التي بدت إرضاءً للسعودية، تبايناً في الأولويات وفوضى في الإدارة السورية الجديدة، مع سلوكيات سلبية تجاه لبنان. شهدت الزيارة حوادث أمنية، مثل رفض حراس الوفد السوري (أكثر من 20 شخصاً) الكشف عن أسلحتهم في مطار بيروت، رغم السماح بأربعة فقط، مما أدى إلى تأخير وإصرار من أمن المطار.
كما انتشر الحراس مسلحين في محيط الخارجية، فتدخل الجيش اللبناني لإعادتهم إلى السيارات. وتكررت المشكلات عند الخروج، حيث دفع أحد المرافقين عنصراً أمنياً، مما استدعى تدخل ضباط لفرض الإجراءات دون تدخل من الشيباني أو رجي. أما الموكب السوري، فقد دخل لبنان بسيارات من دون لوحات رسمية رغم التحذيرات السابقة، مما دفع الأمن العام إلى مرافقته من الحدود إلى المطار، مما يبرز الفوضى والتوتر الأمني المستمر.