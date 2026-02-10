https://sarabic.ae/20260210/يونيفيل-تعلن-موعد-سحب-معظم-عناصرها-من-جنوب-لبنان-1110216601.html

"يونيفيل" تعلن موعد سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان

"يونيفيل" تعلن موعد سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوبي لبنان "يونيفيل"، أنها تعتزم تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف عام 2027. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت المتحدثة باسم قوات "اليونيفيل" كانديس أرديل، في تصريح لها، إن "هذا التقليص سيتبعه استكمال تنفيذ الإجراء بشكل كامل مع نهاية العام نفسه".وكانت "يونيفيل" قالت إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه سينفذ نشاطا جويا لإسقاط مادة كيميائية غير سامة بالقرب من الخط الأزرق، وهو ما أجبرها على البقاء في أماكن مسقوفة، وإلغاء أكثر من 10 أنشطة.وأوضحت "يونيفيل" في بيان لها، أن "حفظة السلام لم يتمكنوا من القيام بعملياتهم العادية على نحو ثلث طول الخط الأزرق، ولم يستأنف نشاطهم إلا بعد مرور أكثر من 9 ساعات، وأنهم ساعدوا القوات المسلحة اللبنانية في جمع عينات لفحصها للتأكد من درجة سمية المادة".يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.

