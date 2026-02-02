https://sarabic.ae/20260202/يونيفيل-تتهم-الجيش-الإسرائيلي-بإلقاء-مادة-سامة-قرب-الخط-الأزرق-1109900604.html

"يونيفيل" تتهم الجيش الإسرائيلي بإلقاء مادة سامة قرب الخط الأزرق

"يونيفيل" تتهم الجيش الإسرائيلي بإلقاء مادة سامة قرب الخط الأزرق

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها صباح أمس الأحد بأنه سينفذ نشاطا جويا لإسقاط مادة كيميائية غير سامة بالقرب من الخط...

اليونيفيل

منظمة الأمم المتحدة

إسرائيل

لبنان

العالم العربي

وأوضحت "يونيفيل" في بيان لها، اليوم الاثنين، أن "حفظة السلام لم يتمكنوا من القيام بعملياتهم العادية على نحو ثلث طول الخط الأزرق، ولم يستأنف نشاطهم إلا بعد مرور أكثر من 9 ساعات، وأنهم ساعدوا القوات المسلحة اللبنانية في جمع عينات لفحصها للتأكد من درجة سمية المادة".وقالت القوة الأممية إن هذا النشاط "غير مقبول ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، مشيرة إلى أن "الإجراءات الإسرائيلية المتعمدة لم تحد فقط من قدرة قوات "يونيفيل" على أداء مهامها، بل قد تعرّض صحتهم وصحة المدنيين للخطر".وأكدت "يونيفيل" أن "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها طائرات إسرائيلية بإسقاط مواد كيميائية مجهولة فوق لبنان"، محذرة من أن "أي نشاط يعرض قوات حفظ السلام والمدنيين للخطر يمثل مصدر قلق بالغ".ودعت القوة الأممية الجيش الإسرائيلي إلى "وقف جميع هذه الأنشطة، والتعاون مع قوات حفظ السلام لدعم الاستقرار في المنطقة".يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.

