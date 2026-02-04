تحت شعار "كل الوطن مقاومة".. مظاهرة في بيروت رفضا للعدوان الإسرائيلي على لبنان.. فيديو وصور
تجمع حشد جماهيري، اليوم الأربعاء، أمام مبنى الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، ورفع المشاركون شعار "كل الوطن مقاومة".
وجاء التجمع بدعوة من الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، إلى جانب منظمات شبابية وطلابية، ونقابات واتحادات عمالية، وجمعيات أهلية وناشطين، تأكيدا على التمسّك باتفاق وقف الأعمال العدائية.
كما يطالب المشاركون بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ورفضا لما وصف بالتنازلات المستمرة أمام إسرائيل، إضافة إلى التشديد على حق اللبنانيين في إعادة إعمار منازلهم وبلداتهم، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ودعم المقاومة في دفاعها عن لبنان وسيادته.
وفي هذا الإطار، قال محمود قماطي، أحد المشاركين في المظاهرة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "هذا التجمع اليوم متنوع بكل ما فيه من ألوان وانتماءات سياسية وفكرية، من قومي وناصري وعروبي وإسلامي ومسيحي وشيعي وسني، وهذا التنوع يعبر عن التمسك بالمقاومة"، محذرا الحكومة اللبنانية من "ارتكاب حماقات وتنازلات جديدة والخضوع لإملاءات أمريكية وإسرائيلية جديدة".
وأضاف أن "الرسالة اليوم تقول إننا نتحرك، وسيكون هناك تسونامي شعبي كبير يواجه أي قرارات خاطئة تتعلق بسلاح المقاومة"، معتبرا أن "هذه الخطوة هي البداية وستعقبها خطوات أخرى".
وأشار قماطي إلى أن "الأفق لم يسد مع الحكومة"، لافتا إلى وجود "إمكانية إضافية للاتفاق والتفاهم على قاعدة القوة والسيادة ووحدة لبنان، شرط عدم الخضوع للإملاءات الخارجية".
من جهتها، قالت إحدى السيدات من عائلات الأسرى: "نحن لن نتنازل عن حبة تراب من هذا البلد لأنه غال جدا"، معتبرة أن "الدولة اللبنانية لا تكترث لهم".
وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك" أن "إسرائيل حتى الهواء والنبات تعمل على قتلهما وتلويثهما عبر رش مواد سامة من الطائرات لقتل كل أنواع الحياة"، مؤكدة أن "هذا البلد لن يكون إسرائيليا يوما من الأيام".
وفي السياق نفسه، قالت سيدة مهجرة من بلدة بليدا الحدودية: "أنا والدة شهيد. قدمنا أبناءنا ومنازلنا وكل ما نملك، واليوم نقول كفى ونرفع صوتنا لعل الدولة تسمع".
وأضافت: "شبابنا يقتلون كل يوم، نريد العودة إلى بلداتنا، وإنهاء الاحتلال، وإعمار منازلنا. أنا مهجرة منذ سنتين، وأريد تربية أولادي على تراب البلدة التي بذل فيها ابني دمه".