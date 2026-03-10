الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 70 منصة صاروخية لـ"حزب الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260310/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-أكثر-من-70-منصة-صاروخية-لـحزب-الله-1111309080.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 70 منصة صاروخية لـ"حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 70 منصة صاروخية لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر أكثر من 70 منصة صاروخية تابعة لـ"حزب الله" حتى الآن. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T15:28+0000
2026-03-10T15:28+0000
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098805317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55aa6e5210bcbc961837ab220fae4a0e.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "لقد دمر جيش الدفاع حتى الآن أكثر من 70 منصة صاروخية لحزب الله كانت جاهزة للإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية".جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيها إلى قول ساعر إن الحرب ستستمر حتى اللحظة التي ترى فيها إسرائيل وشركاؤها أنه من المناسب التوقف".وقال ساعر، في تصريحات أخرى، أمس الاثنين، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، يواصل ما وصفه بـ "السياسات المتشددة والجنونية لوالده"، مضيفا: "من الواضح أن المتشددين ما زالوا يسيطرون على الأمور في طهران".وأمس الاثنين، قال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه يمكن أن يتحدث مع الإيرانيين، لكنه حذر طهران من إيقاف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيرد على ذلك بقوة ساحقة.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الإيرانية-موقف-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-لبنان-يمثل-ذروة-النفاق-والمعايير-المزدوجة-1111308634.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098805317_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2303fff7ac9cc369a1f1bad8c94e2533.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 70 منصة صاروخية لـ"حزب الله"

15:28 GMT 10.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة
 الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر أكثر من 70 منصة صاروخية تابعة لـ"حزب الله" حتى الآن.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "لقد دمر جيش الدفاع حتى الآن أكثر من 70 منصة صاروخية لحزب الله كانت جاهزة للإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران لن تنتهي هذه الأسبوع.

جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيها إلى قول ساعر إن الحرب ستستمر حتى اللحظة التي ترى فيها إسرائيل وشركاؤها أنه من المناسب التوقف".
وقال ساعر، في تصريحات أخرى، أمس الاثنين، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، يواصل ما وصفه بـ "السياسات المتشددة والجنونية لوالده"، مضيفا: "من الواضح أن المتشددين ما زالوا يسيطرون على الأمور في طهران".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الخارجية الإيرانية: موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان يمثل ذروة النفاق والمعايير المزدوجة
15:23 GMT
وأمس الاثنين، قال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه يمكن أن يتحدث مع الإيرانيين، لكنه حذر طهران من إيقاف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيرد على ذلك بقوة ساحقة.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала