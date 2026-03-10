https://sarabic.ae/20260310/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-أكثر-من-70-منصة-صاروخية-لـحزب-الله-1111309080.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 70 منصة صاروخية لـ"حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر أكثر من 70 منصة صاروخية تابعة لـ"حزب الله" حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "لقد دمر جيش الدفاع حتى الآن أكثر من 70 منصة صاروخية لحزب الله كانت جاهزة للإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية".جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيها إلى قول ساعر إن الحرب ستستمر حتى اللحظة التي ترى فيها إسرائيل وشركاؤها أنه من المناسب التوقف".وقال ساعر، في تصريحات أخرى، أمس الاثنين، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، يواصل ما وصفه بـ "السياسات المتشددة والجنونية لوالده"، مضيفا: "من الواضح أن المتشددين ما زالوا يسيطرون على الأمور في طهران".وأمس الاثنين، قال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه يمكن أن يتحدث مع الإيرانيين، لكنه حذر طهران من إيقاف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيرد على ذلك بقوة ساحقة.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.

