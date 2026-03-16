وقفة تضامنية في بيروت تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260316/وقفة-تضامنية-في-بيروت-تنديدا-بالاعتداءات-الإسرائيلية-على-المؤسسات-التعليمية-1111570777.html
وقفة تضامنية في بيروت تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية.. فيديو
شهدت العاصمة بيروت وقفة تضامنية حاشدة نفذها عدد من أساتذة الجامعات في لبنان، دعمًا للجامعة اللبنانية واستنكارًا للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المتكررة التي... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T21:25+0000
2026-03-16T21:46+0000
حصري
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111571002_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_a150caad96dc3fb829100a784dda785d.jpg
ونُظمت الوقفة، التي دعت إليها عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمرا.وجاء هذا التحرك تكريمًا لأرواح "شهداء الواجب"، وتحديدًا الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور، وتنديدًا بالانتهاكات السافرة بحق المدنيين والصروح العلمية.وتخلل الفعالية تأكيد على رفض استهداف آلة الحرب الإسرائيلية للعقول والمنابر الأكاديمية. من جهته، تناول الأستاذ في قسم الإعلام الدكتور جاد ملكي خطورة هذه الانتهاكات الممنهجة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الأكاديميون والإعلاميون في فضح جرائم الاحتلال ونقل حقيقة ما يتعرض له القطاع التعليمي. وشدد ملكي على أن محاولات الترهيب لن تكسر إرادة الأساتذة، وأن رسالة الجامعة الوطنية والعلمية مستمرة في بناء الأجيال.
https://sarabic.ae/20260316/الخارجية-التركية-تدين-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-لبنان-1111560771.html
https://sarabic.ae/20260316/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عمليات-برية-محدودة-لقوات-الفرقة-91-في-جنوب-لبنان---عاجل-1111536026.html
https://sarabic.ae/20260315/تبون-وعون-يبحثان-هاتفيا-الهجمات-الإسرائيلية-المتكررة-على-لبنان-1111526007.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111571002_164:0:1115:713_1920x0_80_0_0_e723a9eaa9b44cd070be3b9a061947f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تابعنا عبر
شهدت العاصمة بيروت وقفة تضامنية حاشدة نفذها عدد من أساتذة الجامعات في لبنان، دعمًا للجامعة اللبنانية واستنكارًا للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المتكررة التي تطال المؤسسات التعليمية والأكاديميين، والتي أسفرت مؤخرًا عن خسارة مؤلمة في صفوف الأسرة الأكاديمية.
ونُظمت الوقفة، التي دعت إليها عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمرا.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
الخارجية التركية تدين العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
16:23 GMT
وجاء هذا التحرك تكريمًا لأرواح "شهداء الواجب"، وتحديدًا الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور، وتنديدًا بالانتهاكات السافرة بحق المدنيين والصروح العلمية.
وتخلل الفعالية تأكيد على رفض استهداف آلة الحرب الإسرائيلية للعقول والمنابر الأكاديمية.
وفي هذا السياق، أشار الأستاذ عبد الملك سكرية في حديثه خلال الوقفة إلى البعد الوطني لهذه المواجهة، مشددًا على أن استهداف العدو للأساتذة والجامعات هو محاولة يائسة لضرب أسس الوعي والمقاومة في المجتمع اللبناني، ومؤكدًا على حتمية الصمود في وجه هذه الغطرسة.
من جهته، تناول الأستاذ في قسم الإعلام الدكتور جاد ملكي خطورة هذه الانتهاكات الممنهجة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الأكاديميون والإعلاميون في فضح جرائم الاحتلال ونقل حقيقة ما يتعرض له القطاع التعليمي.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية "محدودة" لقوات الفرقة 91 في جنوب لبنان
06:12 GMT
وشدد ملكي على أن محاولات الترهيب لن تكسر إرادة الأساتذة، وأن رسالة الجامعة الوطنية والعلمية مستمرة في بناء الأجيال.
واختُتمت الفعالية برسالة موحدة وجهها المشاركون تحت شعار "متضامنون مع الجامعة اللبنانية"، مشددين على أن المجتمع الأكاديمي بمختلف أطيافه سيقف دائمًا صفًا واحدًا كخط دفاع أول عن الجامعة، والمعرفة، والحرية الفكرية في وجه أي عدوان.
ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف عدة أهداف عسكرية في إسرائيل ردا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2026
تبون وعون يبحثان هاتفيا الهجمات الإسرائيلية المتكررة على لبنان
أمس, 17:57 GMT
كما ردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، ظل الجيش الإسرائيلي يشن من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала