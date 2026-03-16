وقفة تضامنية في بيروت تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية.. فيديو

شهدت العاصمة بيروت وقفة تضامنية حاشدة نفذها عدد من أساتذة الجامعات في لبنان، دعمًا للجامعة اللبنانية واستنكارًا للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المتكررة التي... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T21:46+0000

ونُظمت الوقفة، التي دعت إليها عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمرا.وجاء هذا التحرك تكريمًا لأرواح "شهداء الواجب"، وتحديدًا الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور، وتنديدًا بالانتهاكات السافرة بحق المدنيين والصروح العلمية.وتخلل الفعالية تأكيد على رفض استهداف آلة الحرب الإسرائيلية للعقول والمنابر الأكاديمية. من جهته، تناول الأستاذ في قسم الإعلام الدكتور جاد ملكي خطورة هذه الانتهاكات الممنهجة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الأكاديميون والإعلاميون في فضح جرائم الاحتلال ونقل حقيقة ما يتعرض له القطاع التعليمي. وشدد ملكي على أن محاولات الترهيب لن تكسر إرادة الأساتذة، وأن رسالة الجامعة الوطنية والعلمية مستمرة في بناء الأجيال.ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف عدة أهداف عسكرية في إسرائيل ردا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.كما ردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، ظل الجيش الإسرائيلي يشن من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20260316/الخارجية-التركية-تدين-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-لبنان-1111560771.html

https://sarabic.ae/20260316/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عمليات-برية-محدودة-لقوات-الفرقة-91-في-جنوب-لبنان---عاجل-1111536026.html

https://sarabic.ae/20260315/تبون-وعون-يبحثان-هاتفيا-الهجمات-الإسرائيلية-المتكررة-على-لبنان-1111526007.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

