عربي
بث مباشر
صرح الجيش الإسرائيلي أن الضربات الأخيرة ضد "حزب الله" أدت إلى مقتل 350 فردا، مؤكدا أن أكثر من مليون لبناني نزحوا من منازلهم في أعقاب القصف الذي طال ألف هدف في... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف ألف هدف في لبنان

19:57 GMT 12.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
صرح الجيش الإسرائيلي أن الضربات الأخيرة ضد "حزب الله" أدت إلى مقتل 350 فردا، مؤكدا أن أكثر من مليون لبناني نزحوا من منازلهم في أعقاب القصف الذي طال ألف هدف في لبنان.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، اليوم الخميس، قال فيها إن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن مقتل قائد لواء "الحسين" التابع لـ "حزب الله".
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
مجلس الوزراء اللبناني يكشف عن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
18:21 GMT
وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن "إسرائيل ماضية في توسيع عملياتها في لبنان لتشمل عملية برية حتى الليطاني".
وأضافت: "الجيش أبلغ المستوى السياسي أن كل مساعي الوساطة لخفض التصعيد في لبنان لن تنجح".
وفي 8 مارس/ آذار 2026، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
إعلام: مقربون من نتنياهو يرغبون في تعزيز وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان
06:42 GMT
ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، إلى إجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، في إطار السعي إلى خفض التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة عسكرية أوسع.
وقال عون، إن إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل كان "فخاً وكميناً شبه مكشوفين" للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تنسحب أمام "حزب الله"، بل ستستغل ما وصفه بالفرصة لتوجيه "ضربات قوية له وتكبيده أثمانا باهظة".
