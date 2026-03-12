https://sarabic.ae/20260312/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-ألف-هدف-في-لبنان-1111421604.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف ألف هدف في لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف ألف هدف في لبنان

12.03.2026

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، اليوم الخميس، قال فيها إن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن مقتل قائد لواء "الحسين" التابع لـ "حزب الله".وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن "إسرائيل ماضية في توسيع عملياتها في لبنان لتشمل عملية برية حتى الليطاني".وأضافت: "الجيش أبلغ المستوى السياسي أن كل مساعي الوساطة لخفض التصعيد في لبنان لن تنجح".وفي 8 مارس/ آذار 2026، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان.ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، إلى إجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، في إطار السعي إلى خفض التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة عسكرية أوسع.وقال عون، إن إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل كان "فخاً وكميناً شبه مكشوفين" للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تنسحب أمام "حزب الله"، بل ستستغل ما وصفه بالفرصة لتوجيه "ضربات قوية له وتكبيده أثمانا باهظة".

