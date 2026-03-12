https://sarabic.ae/20260312/مجلس-الوزراء-اللبناني-يكشف-عن-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-1111416468.html

مجلس الوزراء اللبناني يكشف عن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، بالتزامن مع التصعيد... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T18:21+0000

2026-03-12T18:21+0000

2026-03-12T18:21+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg

وأوضحت الوحدة في بيان أن عدد القتلى بلغ 687 شخصا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1774 مصابا، مشيرة إلى تسجيل 1450 عملا عدائياً على الأراضي اللبنانية منذ بدء التصعيد.وفي ما يتعلق بحركة النزوح، ذكرت الوحدة في بيان صدر أمس الأربعاء أن إجمالي النازحين المسجلين ذاتيًا بلغ نحو 816 ألفا و700 شخص، بينهم 125 ألفًا و800 يقيمون في مراكز الإيواء، فيما وصل عدد العائلات النازحة إلى 31 ألفا و900 عائلة، موزعين على 590 مركز إيواء في مختلف المناطق.وأوضح كاتس أن "حزب الله اللبناني شنَّ وابلا كثيفا من النيران على دولة إسرائيل، أمس الأربعاء، ورد الجيش الإسرائيلي بقوة في الضاحية وعلى أهداف "حزب الله" في جميع أنحاء لبنان".وذكر كاتس أنه حذّر الرئيس اللبناني جوزاف عون، من أنه "إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على المنطقة ومنع حزب الله من تهديد المستوطنات الشمالية وإطلاق النار على إسرائيل، فسنستعيد المنطقة بأنفسنا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، قائلًا: إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.وكان أعلن "حزب الله" سابقا استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

