رئيس الأركان الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية لا تفرض سلطتها ونحن سنفعل ذلك

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بأن بلاده تخوض "حربا متعددة الساحات ضد إيران ووكلائها في المنطقة"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف إضعاف... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف زامير أن "المواجهة مع حزب الله تمثل ساحة رئيسية في الصراع وليست ثانوية"، حسبما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، اليوم الخميس.وتابع: "الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في المنطقة الشمالية مع تعزيز القوات والقدرات العسكرية هناك"، مضيفا: "الحكومة في لبنان لا تفرض سيادتها على كامل أراضيها، وإسرائيل ستواصل التحرك عسكريا لمواجهة "حزب الله".وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن الضربة التي استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت دفعت عددا من عناصر "حزب الله" إلى الانتقال إلى مواقع أخرى داخل بيروت، بما في ذلك مناطق مأهولة بالسكان.وشدد على أن المعركة لن تكون قصيرة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم وتعزيز قواته في الجبهة الشمالية.وفي 8 مارس/ أذار 2026، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تنسحب أمام الحزب، بل ستستغل ما وصفه بالفرصة لتوجيه ضربات قوية له وتكبيده أثمانا باهظة.ويتزامن ذلك مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي وتضمنت قصف إيران ورد إيران بقصف إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وناقلات النفط.

