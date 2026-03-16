الخارجية التركية تدين العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة العملية البرية، التي شنتها إسرائيل في لبنان، معربة عن تضامنها مع بيروت في ظل الهجمات القائمة. 16.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الوزارة: "ندين بشدة العملية البرية الإسرائيلية ضد لبنان، التي تزيد عدم استقرار في المنطقة"، لافتة إلى أن تصرفات القيادة الإسرائيلية قد تؤدي إلى "عواقب إنسانية وخيمة".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات الفرقة 91، بدأت خلال الأيام الماضية، "تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان"، في إطار ما وصفه بـ"جهود توسيع منطقة الدفاع الأمامي"، وفق تعبيره.وأوضح، في بيان، أن العمليات تستهدف مواقع رئيسية، قال إنها تُستخدم من قبل عناصر "حزب الله" اللبناني، بهدف تدمير البنى التحتية المسلحة وإزالة ما اعتبره "تهديدات" على الحدود الشمالية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها" لإزالة تهديدات حزب الله".نائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني: التفاوض تحت النار مرفوض ولا ثقة بالضمانات الأمريكيةإيران تعلن مهاجمة شركة "رافائيل" الإسرائيلية لتصنيع الأسلح

