https://sarabic.ae/20260316/الخارجية-التركية-تدين-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-لبنان-1111560771.html
الخارجية التركية تدين العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة العملية البرية، التي شنتها إسرائيل في لبنان، معربة عن تضامنها مع بيروت في ظل الهجمات القائمة.
2026-03-16T16:23+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096023345_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_b0841f40d4a87b9b6a1232d7b61942a1.jpg
إسرائيل
لبنان
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096023345_0:0:1394:1045_1920x0_80_0_0_51d3de78d7c437b14f58039382bf677d.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة العملية البرية، التي شنتها إسرائيل في لبنان، معربة عن تضامنها مع بيروت في ظل الهجمات القائمة.
وجاء في بيان الوزارة: "ندين بشدة العملية البرية الإسرائيلية ضد لبنان، التي تزيد عدم استقرار في المنطقة"، لافتة إلى أن تصرفات القيادة الإسرائيلية قد تؤدي إلى "عواقب إنسانية وخيمة".
وأشارت إلى أن "سياسة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي من قبل إسرائيل، التي نشهد نتائجها هذه المرة في لبنان، ستؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في المنطقة"، وفق وصفها.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات الفرقة 91، بدأت خلال الأيام الماضية، "تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان"، في إطار ما وصفه بـ"جهود توسيع منطقة الدفاع الأمامي"، وفق تعبيره.
وأوضح، في بيان، أن العمليات تستهدف مواقع رئيسية، قال إنها تُستخدم من قبل عناصر "حزب الله" اللبناني، بهدف تدمير البنى التحتية المسلحة وإزالة ما اعتبره "تهديدات" على الحدود الشمالية.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها" لإزالة تهديدات حزب الله".