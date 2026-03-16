الخارجية التركية تدين العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة العملية البرية، التي شنتها إسرائيل في لبنان، معربة عن تضامنها مع بيروت في ظل الهجمات القائمة. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, لبنان
الخارجية التركية تدين العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

16:23 GMT 16.03.2026
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة العملية البرية، التي شنتها إسرائيل في لبنان، معربة عن تضامنها مع بيروت في ظل الهجمات القائمة.
وجاء في بيان الوزارة: "ندين بشدة العملية البرية الإسرائيلية ضد لبنان، التي تزيد عدم استقرار في المنطقة"، لافتة إلى أن تصرفات القيادة الإسرائيلية قد تؤدي إلى "عواقب إنسانية وخيمة".

وأشارت إلى أن "سياسة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي من قبل إسرائيل، التي نشهد نتائجها هذه المرة في لبنان، ستؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في المنطقة"، وفق وصفها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات الفرقة 91، بدأت خلال الأيام الماضية، "تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان"، في إطار ما وصفه بـ"جهود توسيع منطقة الدفاع الأمامي"، وفق تعبيره.
وأوضح، في بيان، أن العمليات تستهدف مواقع رئيسية، قال إنها تُستخدم من قبل عناصر "حزب الله" اللبناني، بهدف تدمير البنى التحتية المسلحة وإزالة ما اعتبره "تهديدات" على الحدود الشمالية.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها" لإزالة تهديدات حزب الله".
