نائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني: التفاوض تحت النار مرفوض ولا ثقة بالضمانات الأمريكية

2026-03-16, سبوتنيك عربي

2026-03-16T12:32+0000

وأوضح عز الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تحمل مشروعا توسعيا أعلنته صراحة، وتسعى إلى احتلال الأرض وانتهاك السيادة وإقامة المستوطنات". ونفى عز الدين أن "يكون الحرس الثوري الإيراني هو من أطلق الصواريخ الستة من الجنوب"، مشيرًا إلى "دعم الجمهورية الإسلامية البدايات الأولى للمقاومة، سواء على المستوى اللوجستي أو السياسي، إلى جانب دعم الشعب للقيام بواجباته الوطنية".وأضاف أن "حزب الله" أعطى فرصة للدولة اللبنانية وللدبلوماسية من دون نتيجة، ما فعله إلى اتخاذ قرار ذاتي بالرد في توقيت مناسب، يتقاطع مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي"، وأوضح عز الدين أن "معتقد حزب الله السياسي والديني ينظر إلى اسرائيل ككيان غاصب للأرض الفلسطينية، وأن وجوده باطل"، مضيفًا: "لا نعترف بهذا العدو ولا نقبل بالتفاوض المباشر معه على الإطلاق".وشدد على أن "التفاوض تحت النار مرفوض بالمطلق"، محذرًا من "الانتقال من تفاهمات إلى الاعتراف بإسرائيل"، وداعيًا إلى "الحفاظ على التماسك الوطني وعدم الانزلاق إلى مسارات قد تهدد الوحدة الداخلية". وأكد عز الدين على أن "العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، متينة وقوية، وأن ما يشاع عن وجود تباينات أو خلافات غير صحيح". وأشار إلى أن "المقاومة ستواجه بكل ما تملك من قدرات وإمكانيات، بدعم من شعب يتمسك بكرامته وسيادته"، وحول خسارة "حزب الله" "للمظلة الداخلية"، قال النائب عز الدين إن "المقاومة واجهت في بداياتها ظروفا وتحديات أصعب من اليوم، لكنها اتخذت خيار الدفاع عن الوطن، وأثبتت التجربة أن هذا الخيار كان صائبا، بعدما تم تحرير الأرض والانتصار على إسرائيل عام 2000، كما فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها خلال حرب 2006". وأضاف النائب عن "حزب الله"، أن "لبنان بقي محميا بسيادته الحقيقية وثرواته، التي لم يتمكن العدو من الوصول إليها حتى عام 2026"، وأن "المقاومة اليوم تجدد نفسها بعدما راهن البعض على خسارتها"، مؤكدًا أن "الكلمة الفصل تبقى للميدان". وشدد على أن الحزب حريص على السلم الأهلي والتوافق اللبناني، قائلًا: "نحن متجذرون في أرضنا بعد أن ارتوى التراب بأقدس الدماء"، مؤكدًا الثقة بالجيش اللبناني وقيادته، وأنه "لا أحد يسعى إلى المغامرة بالسلم الأهلي أو إحداث فتنة داخلية تسعى اليها إسرائيل".

https://sarabic.ae/20260316/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عمليات-برية-محدودة-لقوات-الفرقة-91-في-جنوب-لبنان---عاجل-1111536026.html

https://sarabic.ae/20260313/الأمين-العام-لـحزب-الله-نحن-في-موقع-الدفاع-المشروع-عن-لبنان-1111463327.html

https://sarabic.ae/20260312/حزب-الله-يعلن-قصف-كريات-شمونا-وتجمع-للجيش-الإسرائيلي-في-مارون-الراس-1111427274.html

