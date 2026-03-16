الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية "محدودة" لقوات الفرقة 91 في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات الفرقة 91، بدأت خلال الأيام الماضية، "تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان"، في إطار ما وصفه بـ"جهود توسيع...

2026-03-16T06:12+0000

وأوضح، في بيان، أن العمليات تستهدف مواقع رئيسية، قال إنها تُستخدم من قبل عناصر "حزب الله" اللبناني، بهدف تدمير البنى التحتية المسلحة وإزالة ما اعتبره "تهديدات" على الحدود الشمالية.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته سبقت التوغل البري بشن غارات مدفعية وجوية على عدد من الأهداف في المنطقة، مؤكدًا أن قوات الفرقة 91 تواصل عملياتها بالتوازي مع الفرقة 146 لتأمين مستوطنات الجليل. وأضاف أنه سيواصل العمل ضد "حزب الله" اللبناني، الذي قال إنه "يعمل بدعم من إيران"، وأكد عزمه "منع أي تهديد للمدنيين داخل إسرائيل".ويشنّ "حزب الله" اللبناني، منذ الأول من مارس/ آذار الجاري، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف أهداف عسكرية عدة في إسرائيل، ردًا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.كما ردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20260315/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لا-مفاوضات-مباشرة-مع-لبنان-في-الأيام-المقبلة-1111515881.html

https://sarabic.ae/20260313/الأمين-العام-لـحزب-الله-نحن-في-موقع-الدفاع-المشروع-عن-لبنان-1111463327.html

