الكرملين: العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "نشهد الآن حالة عدم استقرار شديدة في جميع أنحاء المنطقة، وتوسعا جغرافيا للعمليات العسكرية، كما نشهد أيضا عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية، هذه هي التداعيات التي يشعر بها العالم بأسره الآن، بما في ذلك روسيا".وأضاف: "نشهد الآن هذه الزعزعة الحادة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وانتشار الصراع العسكري. كما نشهد أيضًا زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.الكويت: حريق في مصفاة ميناء الأحمدي إثر هجوم بطائرة مسيرةالحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 80 نقطة عسكرية في إسرائيل

