الكرملين: العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران
الكرملين: العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران
09:47 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 19.03.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نشهد الآن حالة عدم استقرار شديدة في جميع أنحاء المنطقة، وتوسعا جغرافيا للعمليات العسكرية، كما نشهد أيضا عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية، هذه هي التداعيات التي يشعر بها العالم بأسره الآن، بما في ذلك روسيا".
وردًا على سؤال حول رأي الكرملين بارتفاع أسعار النفط وسط الصراع في الشرق الأوسط، أجاب: "نشهد الآن حالة من عدم الاستقرار الشديد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف: "نشهد الآن هذه الزعزعة الحادة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وانتشار الصراع العسكري. كما نشهد أيضًا زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية".
وتابع: "كما تذكرون، ناقشنا منذ فترة طويلة، على مستويات مختلفة، بما في ذلك الرئيس (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، كيف أن أي ضربة عسكرية حول إيران ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران
