بزشكيان يحذر من تداعيات "خارجة عن السيطرة" إثر استهداف مرافق الطاقة في إيران

أدان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، استهداف البنية التحتية للطاقة، مؤكدًا أن هذه الأعمال العدوانية لن تحقق أي مكاسب للعدو الصهيوني–الأمريكي... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T23:22+0000

وقال بزشكيان، في منشور على منصة "إكس": "أدين بشدّة استهداف البُنى التحتية للطاقة في إيران".وأضاف: "إنّ هذه الأعمال العدوانية لن تُحقّق أيّ مكسب للعدو الصهيوني–الأمريكي وداعميه، بل ستُعقّد الأوضاع، وقد تُفضي إلى تداعيات خارجة عن السيطرة تمتد آثارها لتطال العالم بأسره".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت شركة "قطر للطاقة"، أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية أسفرت عن اندلاع حرائق تسببت في أضرار جسيمة، دون تسجيل أي وفيات.وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن فرق الاستجابة للطوارئ تم نشرها على الفور لاحتواء الحرائق، مؤكدة استمرارها في تقديم التحديثات حول الوضع.وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن طهران ستستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، بما في ذلك مصفاة رأس لفان، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على منشآتها الغازية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260318/ماكرون-يدعو-لوقف-الضربات-على-البنية-التحتية-المدنية-في-إيران-1111648158.html

