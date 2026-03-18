"قطر للطاقة": هجوم إيراني يتسبب في أضرار جسيمة بمنطقة رأس لفان الصناعية
© REUTERSمرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "قطر للطاقة"، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في مدينة رأس لفان الصناعية، قطر، 2 مارس/ آذار 2026
تابعنا عبر
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الأربعاء، أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية أسفرت عن اندلاع حرائق تسببت في أضرار جسيمة، دون تسجيل أي وفيات.
وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن فرق الاستجابة للطوارئ تم نشرها على الفور لاحتواء الحرائق، مؤكدة استمرارها في تقديم التحديثات حول الوضع.
بيان قطر للطاقة عن الهجمات الصاروخية على مدينة راس لفان الصناعية— QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026
من جهتها، قالت وزارة الداخلية القطرية إن فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحريق الذي اندلع عقب الهجوم، وأنها سيطرت مبدئيا على حريق دون مصابين.
الدفاع المدني يسيطر مبدئيًا على حريق بمنطقة راس لفان دون مصابين.#الداخلية_قطر— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) March 18, 2026
وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن طهران ستستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، بما في ذلك مصفاة رأس لفان، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على منشآتها الغازية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.