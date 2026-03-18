"قطر للطاقة": هجوم إيراني يتسبب في أضرار جسيمة بمنطقة رأس لفان الصناعية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الأربعاء، أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية أسفرت عن اندلاع حرائق تسببت في أضرار جسيمة، دون تسجيل أي وفيات. 18.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن فرق الاستجابة للطوارئ تم نشرها على الفور لاحتواء الحرائق، مؤكدة استمرارها في تقديم التحديثات حول الوضع. من جهتها، قالت وزارة الداخلية القطرية إن فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحريق الذي اندلع عقب الهجوم، وأنها سيطرت مبدئيا على حريق دون مصابين.وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن طهران ستستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، بما في ذلك مصفاة رأس لفان، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على منشآتها الغازية. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260318/بزشكيان-الهجوم-على-بنية-التحتية-للطاقة-بإيران-يؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-ستؤثر-على-العالم-أجمع--1111637483.html

