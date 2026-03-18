https://sarabic.ae/20260318/بزشكيان-الهجوم-على-بنية-التحتية-للطاقة-بإيران-يؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-ستؤثر-على-العالم-أجمع--1111637483.html
بزشكيان: الهجوم على بنية التحتية للطاقة بإيران يؤدي إلى عواقب وخيمة ستؤثر على العالم أجمع
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، من أن الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران سيزيد الوضع تعقيداً وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة ستؤثر على العالم أجمع.
2026-03-18T18:58+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_07daa35b2e14aea215f13d6b6d93c496.jpg
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_c53fd047b060ec747241c4fce1b639ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، من أن الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران سيزيد الوضع تعقيداً وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة ستؤثر على العالم أجمع.
وكتب بزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أدين بشدة الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران".
وتابع: "لن تحقق هذه الأعمال العدوانية أي شيء للعدو الصهيوني الأمريكي وأنصاره، بل ستزيد الوضع تعقيدا وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة ستؤثر على العالم أجمع".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.