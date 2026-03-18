بزشكيان: الهجوم على بنية التحتية للطاقة بإيران يؤدي إلى عواقب وخيمة ستؤثر على العالم أجمع

حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، من أن الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران سيزيد الوضع تعقيداً وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة ستؤثر على العالم أجمع

وكتب بزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أدين بشدة الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

