عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران

عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لن تقتصر على أطرافها، بل ستمتد آثارها لتطال العالم بأسره. 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T06:25+0000

2026-03-18T06:25+0000

2026-03-18T06:25+0000

وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن التداعيات العالمية لهذه الحرب لم تظهر بشكل كامل بعد، لكنها ستشمل الجميع دون تمييز، بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق.وأشار إلى تزايد الأصوات المنتقدة للحرب على إيران، بما في ذلك مواقف صادرة عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين يرون أنها حرب غير عادلة، داعيا الحكومات الغربية إلى اتخاذ موقف معارض لها.كما أكد، في منشوره الذي أرفقه بنسخة من رسالة استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب بسبب موقفه من الحرب، ضرورة أن ينضم المزيد من أعضاء المجتمع الدولي إلى هذه الدعوات الرافضة.وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.وُلد لاريجاني عام 1958 في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وينتمي إلى عائلة تُعد من أكثر العائلات نفوذا في المشهد السياسي الإيراني الحديث، حيث تقلّد عدد من إخوته مناصب بارزة، من بينها رئاسة السلطة القضائية وإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون وعضوية البرلمان.حظي لاريجاني بثقة كل من الحرس الثوري الإيراني الذي انضم إليه منذ ثمانينيات القرن الماضي وكبار رجال الدين، ما عزز مكانته داخل مراكز صنع القرار.برز لاريجاني كذلك كأحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، فخلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، قاد مفاوضات مهمة مع القوى الدولية، كما لعب، بصفته رئيسا للبرلمان، دورا محوريا في إقرار الاتفاق النووي عام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل نفذت عمليات اغتيال استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية في إطار ما وصفه بجهود زعزعة استقرار النظام الإيراني.وأقر بأن هذا الهدف "لن يتحقق بسرعة أو بسهولة"، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغط قد يمكن الإيرانيين من "تحديد مصيرهم بأيديهم". وفي سياق متصل، كشف نتنياهو عن تنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تعاون بين القوات الجوية والبحرية للبلدين، إلى جانب تنسيق سياسي مع الإدارة الأمريكية.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم