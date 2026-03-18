وكالة الطاقة الذرية تقول إن إيران أبلغتها بسقوط مقذوف في منشآت محطة بوشهر
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغتها بسقوط مقذوف في منشآت محطة بوشهر النووية، مساء أمس الثلاثاء. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T01:38+0000
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغتها بسقوط مقذوف في منشآت محطة بوشهر النووية، مساء أمس الثلاثاء.
وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس": "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مقذوفا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء. ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر للمصنع أو إصابات للموظفين
".
وأضافت أن المدير العام للوكالة رفائيل غروسي، "يكرر الدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس أثناء الصراع لمنع خطر وقوع حادث نووي".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.