قرقاش: نحتاج ضمانات من إيران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي بما يضمن عدم تحولها إلى تهديد للمنطقة

أفاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، بأن بلاده قد تشارك في جهود دولية تقودها الولايات المتحدة لضمان سلامة وأمن مضيق هرمز، في ظل التوترات... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاءت تصريحات قرقاش خلال كلمة ألقاها في فعالية افتراضية نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ونقلتها وسائل إعلام غربية، حيث أوضح أن الانضمام المحتمل للإمارات لا يزال قيد النقاش، مؤكداً أنه "لم يتم التوصل إلى خطة رسمية حتى الآن، وأن المشاورات ما تزال جارية". وشدد على أن تأمين الملاحة في المضيق يمثل مسؤولية جماعية، قائلاً: "يقع على عاتقنا جميعاً ضمان تدفق التجارة والطاقة". وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

