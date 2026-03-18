ماكرون: يجب وقف الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/ماكرون-يدعو-لوقف-الضربات-على-البنية-التحتية-المدنية-في-إيران-1111648158.html
ماكرون: يجب وقف الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران
ماكرون: يجب وقف الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى وقف الضربات على البنية التحتية المدنية، وذلك عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T23:15+0000
2026-03-18T23:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيمانويل ماكرون
إيران
أخبار إيران
ماكرون: يجب وقف الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
وقال في منشور على منصة "إكس": "لقد تحدثت للتو مع أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران وقطر اليوم".وأضاف: "من مصلحتنا المشتركة تنفيذ، دون تأخير، حظر مؤقت على الضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، لا سيما مرافق الطاقة والمياه. يجب حماية السكان المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، فضلاً عن أمن إمدادات الطاقة، من التصعيد العسكري".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت شركة "قطر للطاقة"، أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية أسفرت عن اندلاع حرائق تسببت في أضرار جسيمة، دون تسجيل أي وفيات.وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن فرق الاستجابة للطوارئ تم نشرها على الفور لاحتواء الحرائق، مؤكدة استمرارها في تقديم التحديثات حول الوضع.وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن طهران ستستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، بما في ذلك مصفاة رأس لفان، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على منشآتها الغازية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260318/قطر-للطاقة-هجوم-إيراني-يتسبب-في-أضرار-جسيمة-بمنطقة-رأس-لفان-الصناعية-1111640791.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيمانويل ماكرون, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيمانويل ماكرون, إيران, أخبار إيران

ماكرون يدعو لوقف الضربات على "البنى التحتية المدنية" في الشرق الأوسط

23:15 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 23:50 GMT 18.03.2026)
© AP Photo
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى وقف الضربات على البنية التحتية المدنية، وذلك عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران.
وقال في منشور على منصة "إكس": "لقد تحدثت للتو مع أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران وقطر اليوم".
مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في مدينة رأس لفان الصناعية، قطر، 2 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
"قطر للطاقة": هجوم إيراني يتسبب في أضرار جسيمة بمنطقة رأس لفان الصناعية
19:35 GMT
وأضاف: "من مصلحتنا المشتركة تنفيذ، دون تأخير، حظر مؤقت على الضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، لا سيما مرافق الطاقة والمياه. يجب حماية السكان المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، فضلاً عن أمن إمدادات الطاقة، من التصعيد العسكري".
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت شركة "قطر للطاقة"، أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية أسفرت عن اندلاع حرائق تسببت في أضرار جسيمة، دون تسجيل أي وفيات.
وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن فرق الاستجابة للطوارئ تم نشرها على الفور لاحتواء الحرائق، مؤكدة استمرارها في تقديم التحديثات حول الوضع.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن طهران ستستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، بما في ذلك مصفاة رأس لفان، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على منشآتها الغازية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала