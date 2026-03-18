ماكرون: يجب وقف الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى وقف الضربات على البنية التحتية المدنية، وذلك عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران. 18.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال في منشور على منصة "إكس": "لقد تحدثت للتو مع أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران وقطر اليوم".وأضاف: "من مصلحتنا المشتركة تنفيذ، دون تأخير، حظر مؤقت على الضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، لا سيما مرافق الطاقة والمياه. يجب حماية السكان المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، فضلاً عن أمن إمدادات الطاقة، من التصعيد العسكري".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت شركة "قطر للطاقة"، أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية أسفرت عن اندلاع حرائق تسببت في أضرار جسيمة، دون تسجيل أي وفيات.وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن فرق الاستجابة للطوارئ تم نشرها على الفور لاحتواء الحرائق، مؤكدة استمرارها في تقديم التحديثات حول الوضع.وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن طهران ستستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، بما في ذلك مصفاة رأس لفان، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على منشآتها الغازية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

