https://sarabic.ae/20260319/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-80-نقطة-عسكرية-في-إسرائيل--1111656468.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 80 نقطة عسكرية في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، استمرار الموجة الـ 63 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا استهداف 80 نقطة عسكرية ولوجستية عسكرية في جنوب ووسط وقلب... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T07:33+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_4cebee9304d2a98ba5da0b3525eeaaa2.png
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_44:0:1351:980_1920x0_80_0_0_71fdb12e18c95e1d074406c926191c6e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، استمرار الموجة الـ 63 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا استهداف 80 نقطة عسكرية ولوجستية عسكرية في جنوب ووسط وقلب إسرائيل.
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان لها، إن "الضربات شملت مناطق "ريشون لتسيون" والرملة في المركز، وإيلات جنوبًا، بالإضافة إلى "رمات غان" و"بني براك" شرقي تل أبيب، و"بات يام" و"حولون" جنوبي تل أبيب، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأضاف البيان أن "هذه الأهداف أُصيبت بدقة عالية بواسطة أنظمة صاروخية نقطوية (بالغة الدقة) وذات رؤوس حربية متعددة، إلى جانب طائرات مسيّرة انقضاضية".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.