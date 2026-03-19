أمير قطر يؤكد أن استهداف منشآت الطاقة والمياه تهديد للاستقرار

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:30 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:40 GMT
23 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260319/أمير-قطر-يؤكد-أن-استهداف-منشآت-الطاقة-والمياه-تهديد-للاستقرار-1111655765.html
أمير قطر يؤكد أن استهداف منشآت الطاقة والمياه تهديد للاستقرار
سبوتنيك عربي
أفاد الديوان الأميري القطري بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جدد الدعوة إلى وقف التصعيد فوراً، مع تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T06:56+0000
2026-03-19T06:56+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فرنسا
أخبار إيران
إيران
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
إيمانويل ماكرون
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_0:73:1849:1113_1920x0_80_0_0_3abb28a8c6b30f26a73c0c2027971465.jpg
قطر
إسرائيل
أخبار فرنسا
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_195:0:1838:1232_1920x0_80_0_0_e8194386a722084fb3c88bfabf196227.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار إيران, إيران, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , إيمانويل ماكرون, العالم
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار إيران, إيران, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , إيمانويل ماكرون, العالم

06:56 GMT 19.03.2026
© AP Photo / Alex Brandonأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أفاد الديوان الأميري القطري بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جدد الدعوة إلى وقف التصعيد فوراً، مع تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد على أن استهداف منشآت الطاقة والمياه يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أكد ماكرون أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، لا سيما الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، مشددا على "ضرورة حماية المدنيين وضمان أمن إمدادات الطاقة من تداعيات العدوان".
الاجتماع الوزاري الذي في العاصمة السعودية الرياض، وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
الرياض.. الاجتماع الوزاري يطالب إيران بوقف هجماتها
05:47 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم تم بالتنسيق مع واشنطن وموافقتها"، مؤكدة أن المنشأة المستهدفة تتعامل مع نحو 40% من إنتاج الغاز الإيراني.
وأضافت أن "الاستهداف يشكل المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنية تحتية اقتصادية إيرانية"، متابعة: "الضربة تمثل المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، ضمن التصعيد المعلن ضد إيران".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
قطر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية
04:21 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала