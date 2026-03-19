https://sarabic.ae/20260319/أمير-قطر-يؤكد-أن-استهداف-منشآت-الطاقة-والمياه-تهديد-للاستقرار-1111655765.html
أمير قطر يؤكد أن استهداف منشآت الطاقة والمياه تهديد للاستقرار
سبوتنيك عربي
أفاد الديوان الأميري القطري بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جدد الدعوة إلى وقف التصعيد فوراً، مع تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فرنسا
أخبار إيران
إيران
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
إيمانويل ماكرون
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_0:73:1849:1113_1920x0_80_0_0_3abb28a8c6b30f26a73c0c2027971465.jpg
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد على أن استهداف منشآت الطاقة والمياه يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي.من جانبه، أكد ماكرون أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، لا سيما الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، مشددا على "ضرورة حماية المدنيين وضمان أمن إمدادات الطاقة من تداعيات العدوان".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم تم بالتنسيق مع واشنطن وموافقتها"، مؤكدة أن المنشأة المستهدفة تتعامل مع نحو 40% من إنتاج الغاز الإيراني.وأضافت أن "الاستهداف يشكل المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنية تحتية اقتصادية إيرانية"، متابعة: "الضربة تمثل المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، ضمن التصعيد المعلن ضد إيران".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
قطر
إسرائيل
أخبار فرنسا
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_195:0:1838:1232_1920x0_80_0_0_e8194386a722084fb3c88bfabf196227.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار إيران, إيران, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , إيمانويل ماكرون, العالم
