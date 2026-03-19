الرياض.. الاجتماع الوزاري يطالب إيران بوقف هجماتها

طالب الاجتماع الوزاري، الذي انعقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، إيران بوقف هجماتها وضرورة تنفذيها القرار الأممي رقم 2817، مؤكدا حق الدول في الدفاع عن نفسها. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال البيان الختامي للاجتماع: "بحث المجتمعون الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا، وأكدوا إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية".وطالبوا إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات".كما شدد البيان على أن مستقبل العلاقات مع طهران مرهون باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم وتسليح الميليشيات في المنطقة.وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، 12 دولة، بينها السعودية، مصر، الإمارات، تركيا، قطر، والأردن.الخارجية السعودية: إيران استمرت في اعتدائها على الدول العربية مستندة إلى حجج واهية

