وزير الخارجية السعودي يحذر إيران: حساباتكم الخاطئة ستكلفكم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260319/وزير-الخارجية-السعودي-إذا-اعتقدت-إيران-أن-دول-الخليج-غير-قادرة-على-الرد-فحساباتها-خاطئة-1111650210.html
وزير الخارجية السعودي يحذر إيران: حساباتكم الخاطئة ستكلفكم
سبوتنيك عربي
قال وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن إيران لم تتعامل مع جيرانها بروح الأخوة وإنما "بنظرة عدائية"، مشددًا على أن "الهجمات الإيرانية... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
السعودية
وزير الخارجية السعودي يحذر إيران: حساباتكم الخاطئة ستكلفكم
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، أن "السلوك الإيراني هو امتداد لسجل تاريخي قائم على نهج الابتزاز"، موضحًا أن "إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة".وقال الوزير إن "إيران خططت بشكل مسبق لارتكاب الاعتداءات الآثمة على دول الخليج ودول عربية"، لافتًا إلى أنه "من الواضح أن النظام الإيراني لا يريد فهم الرسالة".وأضاف: "إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى لتآكل الثقة بها، وإذا حان الوقت ستتخذ قيادة المملكة القرار اللازم"، مؤكدا أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، ويستوجب تحركًا جماعيًا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور.وتابع: "سيستمر التشاور والتنسيق بين دولنا بما يكفل متابعة التطورات وتقييم المستجدات وبلورة المواقف المشتركة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمن واستقرار دولنا، وأن يكون منطلقًا لتحرك إقليمي ودولي واسع".وقال الوزير أيضًا: "الاعتداء على الجيران يعد انتهاكًا للعهود والمواثيق بما يخالف الدين الإسلامي"، مضيفا: "كما أن تمويل وتسليح المليشيات في الدول العربية والإسلامية لا يخدم الوحدة الإسلامية، بل يقوضها".وأوضح أن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية طالبوا إيران، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، بمراجعة "حساباتها الخاطئة"، محذرين من أن "استمرار الاعتداء على دول الجوار لن يحقق لطهران أي مكاسب، بل وسيؤدي إلى نتائج عكسية، تفاقم من معاناتها وتكلفها ثمناً سياسياً يزيد من عزلتها".
00:33 GMT 19.03.2026
© Photo / SyPresidency
قال وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن إيران لم تتعامل مع جيرانها بروح الأخوة وإنما "بنظرة عدائية"، مشددًا على أن "الهجمات الإيرانية على دول الجوار سيكون لها عواقب".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، أن "السلوك الإيراني هو امتداد لسجل تاريخي قائم على نهج الابتزاز"، موضحًا أن "إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة".
وقال الوزير إن "إيران خططت بشكل مسبق لارتكاب الاعتداءات الآثمة على دول الخليج ودول عربية"، لافتًا إلى أنه "من الواضح أن النظام الإيراني لا يريد فهم الرسالة".
وأضاف: "إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى لتآكل الثقة بها، وإذا حان الوقت ستتخذ قيادة المملكة القرار اللازم"، مؤكدا أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، ويستوجب تحركًا جماعيًا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن "الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي فيما يتعلق بالأسمدة تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، وبشكل خاص على اقتصادات الدول النامية الأكثر احتياجًا".
وتابع: "سيستمر التشاور والتنسيق بين دولنا بما يكفل متابعة التطورات وتقييم المستجدات وبلورة المواقف المشتركة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمن واستقرار دولنا، وأن يكون منطلقًا لتحرك إقليمي ودولي واسع".
وقال الوزير أيضًا: "الاعتداء على الجيران يعد انتهاكًا للعهود والمواثيق بما يخالف الدين الإسلامي"، مضيفا: "كما أن تمويل وتسليح المليشيات في الدول العربية والإسلامية لا يخدم الوحدة الإسلامية، بل يقوضها".
وأوضح أن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية طالبوا إيران، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، بمراجعة "حساباتها الخاطئة"، محذرين من أن "استمرار الاعتداء على دول الجوار لن يحقق لطهران أي مكاسب، بل وسيؤدي إلى نتائج عكسية، تفاقم من معاناتها وتكلفها ثمناً سياسياً يزيد من عزلتها".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
