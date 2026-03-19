https://sarabic.ae/20260319/وزير-الخارجية-السعودي-إذا-اعتقدت-إيران-أن-دول-الخليج-غير-قادرة-على-الرد-فحساباتها-خاطئة-1111650210.html

وزير الخارجية السعودي يحذر إيران: حساباتكم الخاطئة ستكلفكم

قال وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن إيران لم تتعامل مع جيرانها بروح الأخوة وإنما "بنظرة عدائية"، مشددًا على أن "الهجمات الإيرانية...

2026-03-19T00:33+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101166546_0:57:1090:670_1920x0_80_0_0_325be79ecb3792b95db2527971a9c4c8.jpg

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، أن "السلوك الإيراني هو امتداد لسجل تاريخي قائم على نهج الابتزاز"، موضحًا أن "إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة".وقال الوزير إن "إيران خططت بشكل مسبق لارتكاب الاعتداءات الآثمة على دول الخليج ودول عربية"، لافتًا إلى أنه "من الواضح أن النظام الإيراني لا يريد فهم الرسالة".وأضاف: "إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى لتآكل الثقة بها، وإذا حان الوقت ستتخذ قيادة المملكة القرار اللازم"، مؤكدا أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، ويستوجب تحركًا جماعيًا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور.وتابع: "سيستمر التشاور والتنسيق بين دولنا بما يكفل متابعة التطورات وتقييم المستجدات وبلورة المواقف المشتركة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمن واستقرار دولنا، وأن يكون منطلقًا لتحرك إقليمي ودولي واسع".وقال الوزير أيضًا: "الاعتداء على الجيران يعد انتهاكًا للعهود والمواثيق بما يخالف الدين الإسلامي"، مضيفا: "كما أن تمويل وتسليح المليشيات في الدول العربية والإسلامية لا يخدم الوحدة الإسلامية، بل يقوضها".وأوضح أن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية طالبوا إيران، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، بمراجعة "حساباتها الخاطئة"، محذرين من أن "استمرار الاعتداء على دول الجوار لن يحقق لطهران أي مكاسب، بل وسيؤدي إلى نتائج عكسية، تفاقم من معاناتها وتكلفها ثمناً سياسياً يزيد من عزلتها".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

