الدفاع السعودية تعلن التصدي لـ12 مسيرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت 12 مسيرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.

2026-03-17T04:39+0000

وقالت الوزارة في بيان لها: " اعتراض وتدمير 12 مسيّرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية".وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تركي المالكي، أعلن مساء أمس، أن الدفاعات الجوية اعترضت 21 مسيرة في المنطقة الشرقية في أوقات متفرقة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 شباط/فبراير في جنيف.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل.ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.مجلس التعاون الخليجي يبحث الإجراءات الاحترازية لضمان تدفق المنتجات البترولية

سبوتنيك عربي

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

