الدفاع السعودية تعلن التصدي لـ12 مسيرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية
2026-03-17T04:39+0000
04:20 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 04:39 GMT 17.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت 12 مسيرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان لها: " اعتراض وتدمير 12 مسيّرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية".
وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تركي المالكي، أعلن مساء أمس، أن الدفاعات الجوية اعترضت 21 مسيرة في المنطقة الشرقية في أوقات متفرقة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 شباط/فبراير في جنيف.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل.
ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.