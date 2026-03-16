مجلس التعاون الخليجي يبحث الإجراءات الاحترازية لضمان تدفق المنتجات البترولية
مجلس التعاون الخليجي يبحث الإجراءات الاحترازية لضمان تدفق المنتجات البترولية
سبوتنيك عربي
أفاد المركز الإعلامي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، بأن لجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون، بحثت خلال... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T20:13+0000
2026-03-16T20:13+0000
وأعلن المركز، في بيان، أنه خلال الاجتماع طارئ للجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون، لاستعراض مستجدات المشهد الإقليمي فيما تختص المنتجات المكررة (البترولية) تمت "مناقشة الإجراءات الاحترازية المقترحة لضمان تدفق المنتجات البترولية المكررة واستمرارية سلاسل الإمداد في ظل الظروف الراهنة".وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا "على آليات لتطوير التنسيق الفني المشترك وتحديث بروتوكولات الاستجابة للطوارئ، بما يعزز أمن المنتجات".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 شباط/فبراير في جنيف.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل. ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة
الكويت, السعودية
الكويت, السعودية

مجلس التعاون الخليجي يبحث الإجراءات الاحترازية لضمان تدفق المنتجات البترولية

20:13 GMT 16.03.2026
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
أفاد المركز الإعلامي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، بأن لجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون، بحثت خلال اجتماعها الطارئ تداعيات الحرب والإجراءات الاحترازية لضمان تدفق المنتجات البترولية.
وأعلن المركز، في بيان، أنه خلال الاجتماع طارئ للجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون، لاستعراض مستجدات المشهد الإقليمي فيما تختص المنتجات المكررة (البترولية) تمت "مناقشة الإجراءات الاحترازية المقترحة لضمان تدفق المنتجات البترولية المكررة واستمرارية سلاسل الإمداد في ظل الظروف الراهنة".
وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا "على آليات لتطوير التنسيق الفني المشترك وتحديث بروتوكولات الاستجابة للطوارئ، بما يعزز أمن المنتجات".

وتم خلال الاجتماع، بحسب البيان، استعراض مستجدات المشهد الإقليمي وتأثيراتها المحتملة على إمدادات المنتجات المكررة (البترولية)، حيث تم بحث الجاهزية التشغيلية لخطط الطوارئ الوطنية، وسبل مواءمتها مع الخطة الإقليمية المشتركة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار منطقي في حال ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا
وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 شباط/فبراير في جنيف.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل. ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
