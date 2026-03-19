تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
بث مباشر
قطر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الداخلية القطرية، أنه تمت السيطرة بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة: "الدفاع المدني سيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع".وكانت قد أعلنت شركة قطر للطاقة، يوم أمس الأربعاء وقوع "أضرار جسيمة" جراء هجمات صاروخية استهدفت مدينة ​راس لفان الصناعية.وعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية، يوم الأربعاء، والذي تسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة.وشددت الوزارة على أن دولة قطر دعت مرارا إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
04:21 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 05:26 GMT 19.03.2026)
© REUTERS Mohammed Salemتصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
أكدت وزارة الداخلية القطرية، أنه تمت السيطرة بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات.
وقالت الوزارة: "الدفاع المدني سيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع".

وأضافت: "مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة".

وكانت قد أعلنت شركة قطر للطاقة، يوم أمس الأربعاء وقوع "أضرار جسيمة" جراء هجمات صاروخية استهدفت مدينة ​راس لفان الصناعية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
إعلام: ترامب يدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة
00:26 GMT
وعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية، يوم الأربعاء، والذي تسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة.

واعتبرت الخارجية القطرية "هذا الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة".

وشددت الوزارة على أن دولة قطر دعت مرارا إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ديميترييف: حريق منطقة رأس لفان بقطر "كارثي" للاتحاد الأوروبي
بزشكيان يحذر من تداعيات "خارجة عن السيطرة" إثر استهداف مرافق الطاقة في إيران
