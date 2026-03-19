قطر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية
أكدت وزارة الداخلية القطرية، أنه تمت السيطرة بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T05:26+0000
https://sarabic.ae/20260319/إعلام-ترامب-يدرس-إرسال-تعزيزات-عسكرية-مع-احتمال-دخول-حرب-إيران-مرحلة-جديدة-1111649750.html
04:21 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 05:26 GMT 19.03.2026)
أكدت وزارة الداخلية القطرية، أنه تمت السيطرة بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات.
وقالت الوزارة: "الدفاع المدني سيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع".
وأضافت: "مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة".
وكانت قد أعلنت شركة قطر للطاقة، يوم أمس الأربعاء وقوع "أضرار جسيمة" جراء هجمات صاروخية استهدفت مدينة راس لفان الصناعية.
وعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية، يوم الأربعاء، والذي تسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة.
واعتبرت الخارجية القطرية "هذا الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة".
وشددت الوزارة على أن دولة قطر دعت مرارا إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.