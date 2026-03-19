ترامب يدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة
سبوتنيك عربي
إعلام: ترامب يدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة
00:26 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 00:27 GMT 19.03.2026)
قال مسؤول أمريكي وثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأمريكيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، في إطار استعداد الجيش الأمريكي لخطوات محتملة جديدة في الحرب ضد إيران.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن المسؤولين أن هذا النشر الجديد يمكن أن يوفر لترامب المزيد من الخيارات بينما يدرس توسيع العمليات الأمريكية، مع استمرار الحرب مع إيران للأسبوع الثالث.
وتشمل هذه الخيارات تأمين عبور آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي مهمة ستتم بشكل أساسي وفقًا للمصادر عبر القوات الجوية والبحرية. وبحسب أربعة مصادر، بينهم مسؤولان أمريكيان، فإن تأمين المضيق قد يتطلب أيضًا نشر قوات أمريكية على الساحل الإيراني، بحسب الوكالة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.