"البنتاغون" يطلب 200 مليار دولار لتمويل حرب إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260319/إعلام-البنتاغون-يطلب-200-مليار-دولار-لتمويل-حرب-إيران-1111649024.html
"البنتاغون" يطلب 200 مليار دولار لتمويل حرب إيران
سبوتنيك عربي
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) طلبت من البيت الأبيض الموافقة على تقديم طلب للكونغرس تزيد قيمته عن 200 مليار... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T00:05+0000
2026-03-19T00:06+0000
البنتاغون الأمريكي
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
https://sarabic.ae/20260312/تقرير-للبنتاغون-أكثر-من-11-مليار-دولار-تكلفة-الأيام-الستة-الأولى-من-الحرب-في-إيران-1111375489.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
"البنتاغون" يطلب 200 مليار دولار لتمويل حرب إيران

00:05 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 00:06 GMT 19.03.2026)
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) طلبت من البيت الأبيض الموافقة على تقديم طلب للكونغرس تزيد قيمته عن 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع، الذين أكدوا أن وزارة الدفاع تسعى للحصول على حزم تمويل بحجم مماثل، أن "المبلغ يفوق بكثير تكاليف حملة الضربات الجوية الواسعة التي نفذتها الإدارة حتى الآن، ويهدف بشكل عاجل إلى زيادة إنتاج الأسلحة الحرجة التي استُهلكت أثناء ضرب القوات الأمريكية والإسرائيلية لآلاف الأهداف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
تقرير للبنتاغون: أكثر من 11 مليار دولار تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران
12 مارس, 03:15 GMT
ولا يزال من غير الواضح مقدار ما سيطلبه البيت الأبيض في النهاية من النواب للموافقة عليه، بحسب المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف خطط الإدارة الحساسة.
وأضاف مسؤول رفيع المستوى أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض لا يعتقدون أن طلب البنتاغون لديه فرصة واقعية للموافقة عليه في الكونغرس. وقد طرحت وزارة الدفاع عدة طلبات تمويل مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا للمسؤول وثلاثة آخرين مطلعين على الموضوع.
ومن المتوقع أن يشكل طلب التمويل معركة سياسية كبيرة في الكونغرس، إذ يظل الدعم الشعبي لهذه الجهود ضعيفًا، وقد انتقد الديمقراطيون الطلب بشكل حاد. وأشار الجمهوريون إلى دعمهم للطلب الإضافي المرتقب، لكنهم لم يلتزموا باستراتيجية تشريعية واضحة أو يجدوا مسارًا لتجاوز عتبة 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، بحسب الصحيفة.
وارتفعت تكلفة الحرب في إيران بسرعة، متجاوزة 11 مليار دولار في الأسبوع الأول فقط، وفقًا لعدة مسؤولين.
وبعد فترة وجيزة من بدء الحملة المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية في أواخر الشهر الماضي، بدأت إدارة ترامب في إعداد طلب تمويل إضافي للمساعدة في تغطية التكاليف، وهي عملية غالبًا ما تكون ضرورية لضمان قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته للدفاع ضد التهديدات حول العالم حتى أثناء الحرب.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала