"البنتاغون" يطلب 200 مليار دولار لتمويل حرب إيران

سبوتنيك عربي

2026-03-19T00:05+0000

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع، الذين أكدوا أن وزارة الدفاع تسعى للحصول على حزم تمويل بحجم مماثل، أن "المبلغ يفوق بكثير تكاليف حملة الضربات الجوية الواسعة التي نفذتها الإدارة حتى الآن، ويهدف بشكل عاجل إلى زيادة إنتاج الأسلحة الحرجة التي استُهلكت أثناء ضرب القوات الأمريكية والإسرائيلية لآلاف الأهداف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".ولا يزال من غير الواضح مقدار ما سيطلبه البيت الأبيض في النهاية من النواب للموافقة عليه، بحسب المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف خطط الإدارة الحساسة.وأضاف مسؤول رفيع المستوى أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض لا يعتقدون أن طلب البنتاغون لديه فرصة واقعية للموافقة عليه في الكونغرس. وقد طرحت وزارة الدفاع عدة طلبات تمويل مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا للمسؤول وثلاثة آخرين مطلعين على الموضوع.وارتفعت تكلفة الحرب في إيران بسرعة، متجاوزة 11 مليار دولار في الأسبوع الأول فقط، وفقًا لعدة مسؤولين.وبعد فترة وجيزة من بدء الحملة المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية في أواخر الشهر الماضي، بدأت إدارة ترامب في إعداد طلب تمويل إضافي للمساعدة في تغطية التكاليف، وهي عملية غالبًا ما تكون ضرورية لضمان قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته للدفاع ضد التهديدات حول العالم حتى أثناء الحرب.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

