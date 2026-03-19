ديميترييف: حريق منطقة رأس لفان بقطر "كارثي" للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
وصف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، اليوم الخميس، الحريق الذي اندلع في مجمع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بـ "الكارثي" على... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T00:20+0000
وصف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، اليوم الخميس، الحريق الذي اندلع في مجمع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بـ "الكارثي" على الاتحاد الأوروبي.
وعلق ديميترييف على الحدث عبر صفحته على منصة إكس قائلاً: "سيئ للعالم، وكارثي بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد في وقت سابق استهدافه منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في وقت سابق اندلاع حريق في أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، الواقع في المنطقة الصناعية براس لفان شمال البلاد، نتيجة هجوم إيراني. وقد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان
في بداية مارس بعد إصابة أحد المنشآت بواسطة طائرات مسيرة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.