باحث في الشأن الإيراني: أي استهداف لمرافق الطاقة في إيران سيقابل برد قاس يهدد المنطقة بأكملها

19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T11:59+0000

وقال خليلي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لو استكمل الجانب الإسرائيلي استهداف باقي المنشآت بشكل كامل، لأدى ذلك إلى كارثة على مستوى الصناعات الإيرانية وكل ما يتعلق بالإنتاج، إضافة إلى التأثير على احتياجات نحو 70 مليون نسمة من إمدادات الغاز الطبيعي".وأشار خليلي إلى "سهولة استهداف حقل بارس المشترك بين إيران وقطر، نظرا لموقعه على السواحل الإيرانية وافتقاره إلى حماية طبيعية"، معتبرًا أن "حمايته تكمن في الرد عبر استهداف منشآت الغاز في المنطقة، في إطار معادلة العين بالعين، ما قد يؤدي إلى كارثة على دول الخليج".وأضاف الباحث في الشأن الإيراني: "الرد الإيراني على استهداف الحقل كان أوليا"، محذرًا من أنه "إذا خسرت إيران ستخسر كل دول المنطقة".وعن استهداف هذه المنشآت بذريعة إغلاق مضيق هرمز، أكد خليلي أن "إيران لن تعيد فتح المضيق حتى بعد وقف الحرب، نظرًا لما يمثله من ورقة ضغط استراتيجية في أي مفاوضات على نتائج الحرب، وضمانة أساسية لالتزام الجانب الأمريكي بتعهداته في أي اتفاق مستقبلي".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

