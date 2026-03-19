باحث في الشأن الإيراني: أي استهداف لمرافق الطاقة في إيران سيقابل برد قاس يهدد المنطقة بأكملها

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260319/باحث-في-الشأن-الإيراني-أي-استهداف-لمرافق-الطاقة-في-إيران-سيقابل-برد-قاس-يهدد-المنطقة-بأكملها-1111663227.html
باحث في الشأن الإيراني: أي استهداف لمرافق الطاقة في إيران سيقابل برد قاس يهدد المنطقة بأكملها
باحث في الشأن الإيراني: أي استهداف لمرافق الطاقة في إيران سيقابل برد قاس يهدد المنطقة بأكملها
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الإيراني، مهرداد خليلي، على دخول الحرب الأمريكية -الإسرائيلية ضد إيران مرحلة جديدة ومختلفة مع استهداف منشآت الغاز جنوبا، وتحديدا حقل... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
الحرب
قطاع الطاقة
أخبار الشرق الأوسط
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111537764_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_efef1af44b8e9b917356fc9d3c179309.jpg
وقال خليلي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لو استكمل الجانب الإسرائيلي استهداف باقي المنشآت بشكل كامل، لأدى ذلك إلى كارثة على مستوى الصناعات الإيرانية وكل ما يتعلق بالإنتاج، إضافة إلى التأثير على احتياجات نحو 70 مليون نسمة من إمدادات الغاز الطبيعي".وأشار خليلي إلى "سهولة استهداف حقل بارس المشترك بين إيران وقطر، نظرا لموقعه على السواحل الإيرانية وافتقاره إلى حماية طبيعية"، معتبرًا أن "حمايته تكمن في الرد عبر استهداف منشآت الغاز في المنطقة، في إطار معادلة العين بالعين، ما قد يؤدي إلى كارثة على دول الخليج".وأضاف الباحث في الشأن الإيراني: "الرد الإيراني على استهداف الحقل كان أوليا"، محذرًا من أنه "إذا خسرت إيران ستخسر كل دول المنطقة".وعن استهداف هذه المنشآت بذريعة إغلاق مضيق هرمز، أكد خليلي أن "إيران لن تعيد فتح المضيق حتى بعد وقف الحرب، نظرًا لما يمثله من ورقة ضغط استراتيجية في أي مفاوضات على نتائج الحرب، وضمانة أساسية لالتزام الجانب الأمريكي بتعهداته في أي اتفاق مستقبلي".
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111537764_98:0:1431:1000_1920x0_80_0_0_eaa5ab4f65dd329e63c76648df5e4fe6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باحث في الشأن الإيراني: أي استهداف لمرافق الطاقة في إيران سيقابل برد قاس يهدد المنطقة بأكملها

11:59 GMT 19.03.2026
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
© REUTERS Benoit Tessier
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في الشأن الإيراني، مهرداد خليلي، على دخول الحرب الأمريكية -الإسرائيلية ضد إيران مرحلة جديدة ومختلفة مع استهداف منشآت الغاز جنوبا، وتحديدا حقل "بارس"، مشيرًا إلى أن "هذا الحقل يشكل القلب النابض للاقتصاد الإيراني في قطاع الغاز، ومصدرًا أساسيًا لتأمين احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي".

وقال خليلي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لو استكمل الجانب الإسرائيلي استهداف باقي المنشآت بشكل كامل، لأدى ذلك إلى كارثة على مستوى الصناعات الإيرانية وكل ما يتعلق بالإنتاج، إضافة إلى التأثير على احتياجات نحو 70 مليون نسمة من إمدادات الغاز الطبيعي".

وإذ لفت إلى خطورة هذا التصعيد، أوضح أن "إيران حذرت مرارا من أن أي استهداف للبنية التحتية للطاقة سيقابل برد قاس وعنيف، قد يشمل استهداف إسرائيل والدول العربية التي انطلق منها الهجوم".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
ترامب: لم نعلم بالهجوم على حقل "بارس" الإيراني وإسرائيل لن تشن هجمات أخرى عليه
02:31 GMT
وأشار خليلي إلى "سهولة استهداف حقل بارس المشترك بين إيران وقطر، نظرا لموقعه على السواحل الإيرانية وافتقاره إلى حماية طبيعية"، معتبرًا أن "حمايته تكمن في الرد عبر استهداف منشآت الغاز في المنطقة، في إطار معادلة العين بالعين، ما قد يؤدي إلى كارثة على دول الخليج".
وأضاف الباحث في الشأن الإيراني: "الرد الإيراني على استهداف الحقل كان أوليا"، محذرًا من أنه "إذا خسرت إيران ستخسر كل دول المنطقة".
دخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
إسرائيل تعلن استهداف منشأة بوشهر للغاز في إيران
أمس, 12:49 GMT

وانتقد خليلي "غياب الموقف العربي الواضح في إدانة استهداف إيران، مقابل الاكتفاء بإدانة الرد الإيراني"، مؤكدا أن "استمرار استهداف هذه المنشآت سيقابل برد واسع يطول الدول العربية، وأن ما عجزت عنه الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكن هذه الدول من تحقيقه".

وعن استهداف هذه المنشآت بذريعة إغلاق مضيق هرمز، أكد خليلي أن "إيران لن تعيد فتح المضيق حتى بعد وقف الحرب، نظرًا لما يمثله من ورقة ضغط استراتيجية في أي مفاوضات على نتائج الحرب، وضمانة أساسية لالتزام الجانب الأمريكي بتعهداته في أي اتفاق مستقبلي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала