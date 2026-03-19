ترامب: لم نعلم بالهجوم على حقل "بارس" الإيراني وإسرائيل لن تشن هجمات أخرى عليه

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الهجوم على حقل غاز بارس الجنوبي في إيران نفذته إسرائيل، نافياً أي تورط للولايات المتحدة أو قطر فيه. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T05:21+0000

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إسرائيل، غضبًا مما حدث في الشرق الأوسط، شنت هجومًا عنيفًا على منشأة كبيرة تعرف باسم حقل جنوب بارس للغاز في إيران. وقد طال الهجوم جزءًا صغيرًا نسبيًا من الحقل بالكامل. لم تكن الولايات المتحدة على علم بهذا الهجوم تحديدًا، ولم تشارك قطر بأي شكل من الأشكال فيه، ولم يكن لديها أي فكرة أنه سيحدث".وأضاف ترامب: "للأسف، لم تكن إيران على علم بذلك، أو بأي من الحقائق المتعلقة بهجوم بارس، وقامت بشكل غير مبرر بمهاجمة جزء من منشأة الغاز الطبيعي المسال في قطر".وأكد ترامب أنه "إذا تم استهداف الغاز الطبيعي المسال في قطر مرة أخرى، فلن أتردد في الرد".وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في وقت سابق اندلاع حريق في أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، الواقع في المنطقة الصناعية براس لفان شمال البلاد، نتيجة هجوم إيراني. وقد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان في بداية مارس بعد إصابة أحد المنشآت بواسطة طائرات مسيرة.يشار إلى أن إسرائيل قد شنت بالفعل ضربات جوية على حقل بارس الغازي الإيراني، وهو حقل مشترك بين إيران وقطر، ويعد من أكبر حقول الغاز في العالم، في تصعيد جديد للصراع في المنطقة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

