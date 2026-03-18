قطر تعلن الملحقين العسكري والأمني بالسفارة الإيرانية وجميع موظفي الملحقيتين أشخاصا غير مرغوب فيهم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها سلمت مذكرة رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلا من الملحق العسكري والملحق... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260318/الخارجية-القطرية-الاستهداف-الإسرائيلي-لمنشآت-حقل-بارس-الإيراني-خطوة-خطيرة-1111625472.html
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها سلمت مذكرة رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلا من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السيد إبراهيم يوسف فخرو، اليوم الأربعاء، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة السيد علي صالح آبادي،
وبينت الوزارة أن "هذا القرار يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار".
وأشارت الوزارة على أن "استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية".
وأكدت الوزارة أن "دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها
، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي".