الخارجية القطرية: الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت حقل بارس الإيراني خطوة خطيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
الخارجية القطرية: الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت حقل بارس الإيراني خطوة خطيرة
قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، إن "استهداف البنية التحتية للطاقة يشكل تهديدًا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة وللبيئة". 18.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260318/طهران-نتوقع-ردا-من-مجلس-الأمن-الدولي-على-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-المستمر-ضد-إيران-1111610253.html
https://sarabic.ae/20260318/عراقجي-يحذر-العالم-كله-سيشعر-بتداعيات-الحرب-على-إيران-1111608054.html
https://sarabic.ae/20260318/هل-تترك-حرب-إيران-الشرق-الأوسط-من-دون-إنترنت-1111609620.html
© REUTERS Mohammed Salem — تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في الدوحة، قطر، 28 فبراير/ شباط 2026
قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، إن "استهداف البنية التحتية للطاقة يشكل تهديدًا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة وللبيئة".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية، أن "استهداف إسرائيل منشآت حقل بارس في إيران، الذي يمتد إلى حقل غاز الشمال بقطر، يعد خطوة خطرة"، مؤكدًا على ضرورة تجنب ضرب المنشآت الحيوية وضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
طهران: نتوقع ردا من مجلس الأمن الدولي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر ضد إيران
08:40 GMT
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم تم بالتنسيق مع واشنطن وموافقتها"، مؤكدةً أن المنشأة المستهدفة تتعامل مع نحو 40% من إنتاج الغاز الإيراني.

وأضافت أن "الاستهداف يشكل المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنية تحتية اقتصادية إيرانية"، متابعةً: "الضربة تمثل المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، ضمن التصعيد المعلن ضد إيران".

واوضحت هيئة البث أن "العملية استهدفت مصنع معالجة الغاز، وهو جزء من التصعيد العسكري الموعود الذي نفذته تل أبيب"، مؤكدةً أن "العملية تعد خطوة نوعية في الحرب على إيران، إذ تضرب قطاعًا استراتيجيًا في البنية التحتية للطاقة".
وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران
06:25 GMT
وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.
وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
راديو
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط من دون إنترنت
08:17 GMT
برز لاريجاني كذلك كأحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، فخلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، قاد مفاوضات مهمة مع القوى الدولية، كما لعب، بصفته رئيسا للبرلمان، دورا محوريا في إقرار الاتفاق النووي عام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
