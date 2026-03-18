https://sarabic.ae/20260318/الخارجية-القطرية-الاستهداف-الإسرائيلي-لمنشآت-حقل-بارس-الإيراني-خطوة-خطيرة-1111625472.html

الخارجية القطرية: الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت حقل بارس الإيراني خطوة خطيرة

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، إن "استهداف البنية التحتية للطاقة يشكل تهديدًا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة وللبيئة". 18.03.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار قطر اليوم

قطر

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110857094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b93d8422c4402c1683f129c5c2ee506.jpg

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية، أن "استهداف إسرائيل منشآت حقل بارس في إيران، الذي يمتد إلى حقل غاز الشمال بقطر، يعد خطوة خطرة"، مؤكدًا على ضرورة تجنب ضرب المنشآت الحيوية وضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم تم بالتنسيق مع واشنطن وموافقتها"، مؤكدةً أن المنشأة المستهدفة تتعامل مع نحو 40% من إنتاج الغاز الإيراني.واوضحت هيئة البث أن "العملية استهدفت مصنع معالجة الغاز، وهو جزء من التصعيد العسكري الموعود الذي نفذته تل أبيب"، مؤكدةً أن "العملية تعد خطوة نوعية في الحرب على إيران، إذ تضرب قطاعًا استراتيجيًا في البنية التحتية للطاقة".وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.برز لاريجاني كذلك كأحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، فخلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، قاد مفاوضات مهمة مع القوى الدولية، كما لعب، بصفته رئيسا للبرلمان، دورا محوريا في إقرار الاتفاق النووي عام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

