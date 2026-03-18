طهران: نتوقع ردا من مجلس الأمن الدولي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "طهران تتوقع ردا من مجلس الأمن الدولي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر ضد إيران". 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T08:52+0000
https://sarabic.ae/20260318/عراقجي-الصين-قد-تتوسط-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1111608458.html
08:40 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 08:52 GMT 18.03.2026)
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "طهران تتوقع ردا من مجلس الأمن الدولي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر ضد إيران".
وقال البيان: "نتوقع ردا حاسما وسريعا من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على العدوان الأمريكي والإسرائيلي
المستمر".
ووصف البيان اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، بالهجوم الإرهابي، قائلا: "إن مثل هذه الهجمات الإرهابية لن تفشل فقط في تقويض الإرادة الحديدية للشعب الإيراني في الحفاظ على الأمن وحماية المصالح الوطنية، بل ستزيد أيضا من تصميم الشعب والمسؤولين على الدفاع عن وطنهم".
وكان صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لن تقتصر على أطرافها، بل ستمتد آثارها لتطول العالم بأسره.
وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن التداعيات العالمية لهذه الحرب لم تظهر بشكل كامل بعد، لكنها ستشمل الجميع دون تمييز، بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق.
وأشار إلى تزايد الأصوات المنتقدة للحرب على إيران، بما في ذلك مواقف صادرة عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين يرون أنها حرب غير عادلة، داعيًا الحكومات الغربية إلى اتخاذ موقف معارض لها.