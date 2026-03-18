الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات واسعة النطاق مقرات داخل طهران
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات واسعة النطاق مقرات داخل طهران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية داخل إيران، مشيرا إلى تدمير منظومة صواريخ باليستية في العاصمة طهران.
2026-03-18T06:39+0000
2026-03-18T06:39+0000
2026-03-18T06:39+0000
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "سلاح الجو نفّذ ضربات استهدفت عدة منظومات للدفاع الجوي الإيرانية، كما طالت إحدى وحدات الحرس الثوري المسؤولة عن قمع الاحتجاجات"، على حد قوله.وأفاد البيان أن "الجيش استهدف بغارات واسعة النطاق مقرات للنظام الإيراني في طهران"، مشيرا إلى رصد إطلاق صواريخ من داخل إيران باتجاه تل أبيب، إضافة إلى إطلاق صواريخ أخرى نحو كل من تل أبيب والقدس.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260317/إعلام-مقتل-شخصين-في-مدينة-رامات-غان-جنوبي-تل-أبيب-إثر-هجوم-صاروخي-إيراني-1111605442.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات واسعة النطاق مقرات داخل طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية داخل إيران، مشيرا إلى تدمير منظومة صواريخ باليستية في العاصمة طهران.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "سلاح الجو نفّذ ضربات استهدفت عدة منظومات للدفاع الجوي الإيرانية، كما طالت إحدى وحدات الحرس الثوري المسؤولة عن قمع الاحتجاجات"، على حد قوله.
وأفاد البيان أن "الجيش استهدف بغارات واسعة النطاق مقرات للنظام الإيراني في طهران"، مشيرا إلى رصد إطلاق صواريخ من داخل إيران باتجاه تل أبيب، إضافة إلى إطلاق صواريخ أخرى نحو كل من تل أبيب والقدس.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.