الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات واسعة النطاق مقرات داخل طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية داخل إيران، مشيرا إلى تدمير منظومة صواريخ باليستية في العاصمة طهران. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
06:39 GMT 18.03.2026
© REUTERS Tyrone Siuخطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026
خطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية داخل إيران، مشيرا إلى تدمير منظومة صواريخ باليستية في العاصمة طهران.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "سلاح الجو نفّذ ضربات استهدفت عدة منظومات للدفاع الجوي الإيرانية، كما طالت إحدى وحدات الحرس الثوري المسؤولة عن قمع الاحتجاجات"، على حد قوله.
وأفاد البيان أن ‏"الجيش استهدف بغارات واسعة النطاق مقرات للنظام الإيراني في طهران"، مشيرا إلى رصد إطلاق صواريخ من داخل إيران باتجاه تل أبيب، إضافة إلى إطلاق صواريخ أخرى نحو كل من تل أبيب والقدس.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
