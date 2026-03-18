بث مباشر
عراقجي: الصين قد تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران
وقال الوزير الإيراني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "في رأيي، يمكن لعدة دول أن تلعب دور الوسيط، بما فيها الصين. لقد نجحت الصين في التوسط بين إيران والسعودية، وأنا على ثقة بأن كلا البلدين سيلتزمان بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها آنذاك".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيرانالجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات واسعة النطاق مقرات داخل طهران
07:14 GMT 18.03.2026
© REUTERS Dilara Senkayaوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن الصين وعدد من الدول الأخرى قد تتوسط لحل النزاع في الشرق الأوسط.
وقال الوزير الإيراني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "في رأيي، يمكن لعدة دول أن تلعب دور الوسيط، بما فيها الصين. لقد نجحت الصين في التوسط بين إيران والسعودية، وأنا على ثقة بأن كلا البلدين سيلتزمان بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها آنذاك".
وأضاف: "سنستمع إلى أي مقترحات تلبي مطالبنا وشروطنا".
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف في منشآت محطة بوشهر
01:38 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.
عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات واسعة النطاق مقرات داخل طهران
