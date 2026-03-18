عراقجي: الصين قد تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن الصين وعدد من الدول الأخرى قد تتوسط لحل النزاع في الشرق الأوسط. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T07:14+0000
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن الصين وعدد من الدول الأخرى قد تتوسط لحل النزاع في الشرق الأوسط.
وقال الوزير الإيراني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "في رأيي، يمكن لعدة دول أن تلعب دور الوسيط، بما فيها الصين. لقد نجحت الصين في التوسط بين إيران والسعودية، وأنا على ثقة بأن كلا البلدين سيلتزمان بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها آنذاك".
وأضاف: "سنستمع إلى أي مقترحات تلبي مطالبنا وشروطنا".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.