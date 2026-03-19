https://sarabic.ae/20260319/وزير-الحرب-الأمريكي-دمرنا-قدرات-إيران-العسكرية-وسننهي-المهمة-قريبا-1111665342.html

وزير الحرب الأمريكي: دمرنا قدرات إيران العسكرية وسننهي المهمة قريبا

أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن "العمليات العسكرية ضد إيران حققت نتائج كبيرة"، مشيرا إلى تدمير القدرات الجوية والبحرية الإيرانية.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_0:89:851:568_1920x0_80_0_0_1828607d18609c2050c008fcbf59f350.jpg

وقال هيغسيث، في مؤتمر صحفي، إن "الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية تراجعت بنسبة 90%"، مشيرا إلى أن "النتائج تتحدث عن نفسها" فيما يتعلق بسير العمليات. وأضاف أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها بقوة، وأن إيران "ستشهد أقوى الضربات" خلال اليوم.وأكد أن بلاده عازمة على إنهاء المهمة قريباً، رافضاً ما وصفه بمحاولات التشكيك في سير الحرب، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تفشل في تحقيق أهدافها العسكرية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

