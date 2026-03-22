3 قتلى و10 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمخيم النصيرات وسط غزة

لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات استطلاع إسرائيلية مركبة بشكل مباشر عند مفترق أبو صرار في مخيم النصيرات وسط...

وأعلن مجمع العودة الطبي في النصيرات وصول القتلى والمصابين إلى المستشفى نتيجة القصف الذي طال المركبة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيّد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار إلى أن تنفيذ "خطة ترامب للسلام في قطاع غزة" لا يزال محل شك، في ظل تصريحات كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بشأن انتهاك شروط هذه المبادرة.

2026

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

