3 قتلى و10 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمخيم النصيرات وسط غزة
لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات استطلاع إسرائيلية مركبة بشكل مباشر عند مفترق أبو صرار في مخيم النصيرات وسط...
لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات استطلاع إسرائيلية مركبة بشكل مباشر عند مفترق أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأعلن مجمع العودة الطبي في النصيرات وصول القتلى والمصابين إلى المستشفى نتيجة القصف الذي طال المركبة، بحسب ماذكرت وكالة
الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أدى قصف إسرائيلي مماثل في مدينة غزة إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين، بعد استهداف مجموعة من المواطنين قرب المحكمة القديمة في منطقة جسر الشيخ رضوان، وفق ما أفادت به مصادر طبية محلية.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة
، حيث أيّد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار إلى أن تنفيذ "خطة ترامب للسلام في قطاع غزة" لا يزال محل شك، في ظل تصريحات كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بشأن انتهاك شروط هذه المبادرة.