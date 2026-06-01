بوتين يعقد اجتماعا بشأن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك... فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يعقد اجتماعا بشأن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك... فيديو
بوتين يعقد اجتماعا بشأن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن معاقبة المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك أمر حتمي لا مفر منه. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T17:50+0000
2026-06-01T18:33+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
بوتين يعقد اجتماعا بشأن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك... فيديو

17:50 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 18:33 GMT 01.06.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن معاقبة المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك أمر حتمي لا مفر منه.
وعقد الرئيس الروسي بوتين اجتماعا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.
وأكد الرئيس الروسي أن "هجمات القوات الأوكرانية في ستاروبيلسك وغينيتشيسك جرائم خطيرة ضد الأطفال والمراهقين".

وقال: "يجب الاستماع إلى حاكم المقاطعة ورئيس البلدية عما يتعين على الحكومة والجهات الأخرى، وداخل الجمهورية (لوغانسك) نفسها، القيام به لمساعدة ودعم الناس المتضررين".

وتابع: "يبدو أن قيادة كييف، تعمدت، بل قصدت بشكل قطعي ارتكاب جريمة شنيعة ضد الأطفال والمراهقين في المعهد التعليمي التربوي في ستاروبيلسك، والآن في غينيتشيسك، قررتْ فتح فصل جديد في سلسلة جرائمها، وإضافة بُعد جديد للصراع برمته".
وقدم بوتين تعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا أبناءهم وأحفادهم في الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بوتين خلال اجتماع لبحث سبل دعم الضحايا ومتابعة التحقيق بالهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك: "أود أن أُعرب مرة أخرى عن خالص تعازيّ للأسر التي عانت من هذه الخسارة الفادحة، والتي فقدت أغلى ما تملكه كل أسرة، بل كل إنسان. لقد فقدوا أغلى ما يملكون - أبناءهم وأحفادهم".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عار
29 مايو, 16:25 GMT
وحضر الاجتماع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، ورئيس الإدارة المحلية لستاروبيلسك، بجمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديمير تشيرنيف.
وقدم رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الاثنين، تقريرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء فيه أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت 16 طائرة مسيرة لضرب كلية في ستاروبيلسك.
وقال باسيتشنيك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي: "استُخدمت في الهجوم 16 طائرة مسيّرة، وقد وصلت إلى أهدافها وانفجرت داخل أراضي هذه المؤسسة التعليمية".
