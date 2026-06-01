بوتين يعقد اجتماعا بشأن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن معاقبة المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك أمر حتمي لا مفر منه. 01.06.2026, سبوتنيك عربي

وعقد الرئيس الروسي بوتين اجتماعا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني. وأكد الرئيس الروسي أن "هجمات القوات الأوكرانية في ستاروبيلسك وغينيتشيسك جرائم خطيرة ضد الأطفال والمراهقين".وتابع: "يبدو أن قيادة كييف، تعمدت، بل قصدت بشكل قطعي ارتكاب جريمة شنيعة ضد الأطفال والمراهقين في المعهد التعليمي التربوي في ستاروبيلسك، والآن في غينيتشيسك، قررتْ فتح فصل جديد في سلسلة جرائمها، وإضافة بُعد جديد للصراع برمته".وقدم بوتين تعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا أبناءهم وأحفادهم في الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.وقال بوتين خلال اجتماع لبحث سبل دعم الضحايا ومتابعة التحقيق بالهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك: "أود أن أُعرب مرة أخرى عن خالص تعازيّ للأسر التي عانت من هذه الخسارة الفادحة، والتي فقدت أغلى ما تملكه كل أسرة، بل كل إنسان. لقد فقدوا أغلى ما يملكون - أبناءهم وأحفادهم".وحضر الاجتماع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، ورئيس الإدارة المحلية لستاروبيلسك، بجمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديمير تشيرنيف.وقال باسيتشنيك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي: "استُخدمت في الهجوم 16 طائرة مسيّرة، وقد وصلت إلى أهدافها وانفجرت داخل أراضي هذه المؤسسة التعليمية".

