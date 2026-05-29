بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة الجوية الأوكرانية على لوغانسك عار وشيء مرعب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة الجوية الأوكرانية على لوغانسك عار وشيء مرعب
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة الجوية الأوكرانية على لوغانسك عار وشيء مرعب

16:25 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 16:51 GMT 29.05.2026)
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بأنها عار وشيء مرعب.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "أتابع أحيانًا قنوات غربية، أتابع هذه القنوات بين الحين والآخر لفهم المشهد الإعلامي الذي يتطور هناك والذي يتم بثه، بالدرجة الأولى، للجمهور الأوروبي. إنه لأمر مخز وكابوس. إنهم ببساطة يخدعون مواطنيهم".
© Ruptly
وأضاف بوتين أنه يجب على الصحفيين أن يخجلوا من تعمد وسائل الإعلام الأوروبية التعتيم والتكتم على الهجوم الذي استهدف ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال: "لم تُذكر كلمة واحدة على الإطلاق، لا كلمة واحدة (في وسائل الإعلام الغربية ) عن مأساة ستاروبيلسك، عن مقتل الأطفال، عن القتل المتعمد لأطفالنا. لا كلمة على الإطلاق، وكأنها غير موجودة. ما هذا؟ هل هذه هي وسائل الإعلام؟ لا، إنها أدوات تضليل جماعي".
وأكد بوتين أن المأساة في أوكرانيا هي نتيجة لأفعال وسياسات السياسيين الغربيين، والغرب يزود كييف بالطائرات المسيرة لمهاجمة الأراضي الروسية".

وأضاف بوتين أنه من المستحيل تحديد إطار زمني محدد لإنهاء الصراع في أوكرانيا في ظل الصراع العسكري، وقال رداً على سؤال حول الإطار الزمني لإنهاء الصراع الأوكراني: "فيما يتعلق بالأطر الزمنية، أعتقد أنكم وجميع زملائي الآخرين تفهمون وستفهمون إجابتي: تحديد أطر زمنية محددة في ظل الصراع العسكري أمر مستحيل. ليس هذا تهوراً فحسب، بل إنه نادر الحدوث عمليا، ولن أفعله".

وأضاف: "فيما يتعلق بتصريحي بأن الصراع، في رأيي، يقترب من نهايته، لم أدلِ بهذا التصريح عبثاً، بل استناداً إلى تحليل الوضع الميداني".
وأشار إلى أن الوضع على أرض المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يمنحنا الحق في القول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.
وأوضح ان السياسيين الغربيين يرغبون في استمرار المواجهة مع روسيا، والغرب يحاول إلقاء اللوم على غيره في الصراع الأوكراني، وقال: "لم تُهدد روسيا، ولن تُهدد، الدول الأوروبية. كل ما يفعلونه (السياسيون الغربيون) هو مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير الإنفاق الباهظ من ميزانيات حكوماتهم، بينما ينهبون دافعي الضرائب في الدول الأوروبية".
وتابع: أما تصريحات السياسيين الأوروبيين بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا، فهي محض هراء. يُزعم أن هذا يعود إلى خطط روسيا العدوانية ضد الغرب والدول الأوروبية. هذا كذب محض".
وأكمل: "كما قال غوبلز (وزير الدعاية في ألمانيا النازية هو يوزف غوبلز)، ذات مرة: "كلما كانت الكذبة أكبر، كان تصديقها أسهل"، هذه هي المعايير التي يطبقها السياسيون ووسائل الإعلام الغربية في ممارساتهم اليومية".
وأكد بوتين أن الضربة الروسية على منطقة كييف جاءت ردًا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك، وقال: "ردًا على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية ضد الأطفال في ستاروبيلسك، شننا ضربة على منطقة كييف".
وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا ولم ترفضها قط لكن حاليًا لا توجد مفاوضات رسمية رغم استمرار بعض الاتصالات. هناك اتصالات معينة، ولن أخفي ذلك، وهي مستمرة، ولكن لا توجد مفاوضات بالمعنى الحرفي للكلمة، على الرغم من أننا مستعدون لذلك؛ لم نرفض التفاوض قط".
وتابع: "المأساة التي تتكشف في أوكرانيا هي من صنعهم (السياسيين الغربيين)، وهي نتيجة لسياساتهم. هم من تسببوا في الانقلاب العسكري في كييف عام 2014".
وأضاف: "جميع المواقع التي ينشأ منها تهديد، تهديد عسكري مباشر، وأود التأكيد على ذلك، لروسيا تعد أهدافا مشروعة".
وأكمل: "من يطالبون في الاتحاد الأوروبي بتعيين مفاوض خاص بهم محقون؛ فنحن لا نعين لهم مفاوضا"، وذلك تعليقا على تصريح صحفي مفاده أن أوروبا عاجزة عن حسم أمرها بشأن مرشح يمثل بروكسل في ملف أوكرانيا".
