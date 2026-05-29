https://sarabic.ae/20260529/بوتين-تغطية-وسائل-الإعلام-الأوروبية-للغارة-الجوية-الأوكرانية-على-لوغانسك-عار-وشيء-مرعب-1113869769.html
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة الجوية الأوكرانية على لوغانسك عار وشيء مرعب
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة الجوية الأوكرانية على لوغانسك عار وشيء مرعب
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T16:25+0000
2026-05-29T16:25+0000
2026-05-29T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113867276_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_29f3b1108940548febfd0dce84492034.jpg
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "أتابع أحيانًا قنوات غربية، أتابع هذه القنوات بين الحين والآخر لفهم المشهد الإعلامي الذي يتطور هناك والذي يتم بثه، بالدرجة الأولى، للجمهور الأوروبي. إنه لأمر مخز وكابوس. إنهم ببساطة يخدعون مواطنيهم".وأضاف بوتين أنه يجب على الصحفيين أن يخجلوا من تعمد وسائل الإعلام الأوروبية التعتيم والتكتم على الهجوم الذي استهدف ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.وقال: "لم تُذكر كلمة واحدة على الإطلاق، لا كلمة واحدة (في وسائل الإعلام الغربية ) عن مأساة ستاروبيلسك، عن مقتل الأطفال، عن القتل المتعمد لأطفالنا. لا كلمة على الإطلاق، وكأنها غير موجودة. ما هذا؟ هل هذه هي وسائل الإعلام؟ لا، إنها أدوات تضليل جماعي".وأكد بوتين أن المأساة في أوكرانيا هي نتيجة لأفعال وسياسات السياسيين الغربيين، والغرب يزود كييف بالطائرات المسيرة لمهاجمة الأراضي الروسية".وأضاف: "فيما يتعلق بتصريحي بأن الصراع، في رأيي، يقترب من نهايته، لم أدلِ بهذا التصريح عبثاً، بل استناداً إلى تحليل الوضع الميداني".وأشار إلى أن الوضع على أرض المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يمنحنا الحق في القول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.وأوضح ان السياسيين الغربيين يرغبون في استمرار المواجهة مع روسيا، والغرب يحاول إلقاء اللوم على غيره في الصراع الأوكراني، وقال: "لم تُهدد روسيا، ولن تُهدد، الدول الأوروبية. كل ما يفعلونه (السياسيون الغربيون) هو مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير الإنفاق الباهظ من ميزانيات حكوماتهم، بينما ينهبون دافعي الضرائب في الدول الأوروبية".وتابع: أما تصريحات السياسيين الأوروبيين بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا، فهي محض هراء. يُزعم أن هذا يعود إلى خطط روسيا العدوانية ضد الغرب والدول الأوروبية. هذا كذب محض".وأكمل: "كما قال غوبلز (وزير الدعاية في ألمانيا النازية هو يوزف غوبلز)، ذات مرة: "كلما كانت الكذبة أكبر، كان تصديقها أسهل"، هذه هي المعايير التي يطبقها السياسيون ووسائل الإعلام الغربية في ممارساتهم اليومية".وأكد بوتين أن الضربة الروسية على منطقة كييف جاءت ردًا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك، وقال: "ردًا على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية ضد الأطفال في ستاروبيلسك، شننا ضربة على منطقة كييف".وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا ولم ترفضها قط لكن حاليًا لا توجد مفاوضات رسمية رغم استمرار بعض الاتصالات. هناك اتصالات معينة، ولن أخفي ذلك، وهي مستمرة، ولكن لا توجد مفاوضات بالمعنى الحرفي للكلمة، على الرغم من أننا مستعدون لذلك؛ لم نرفض التفاوض قط".وتابع: "المأساة التي تتكشف في أوكرانيا هي من صنعهم (السياسيين الغربيين)، وهي نتيجة لسياساتهم. هم من تسببوا في الانقلاب العسكري في كييف عام 2014".وأضاف: "جميع المواقع التي ينشأ منها تهديد، تهديد عسكري مباشر، وأود التأكيد على ذلك، لروسيا تعد أهدافا مشروعة".وأكمل: "من يطالبون في الاتحاد الأوروبي بتعيين مفاوض خاص بهم محقون؛ فنحن لا نعين لهم مفاوضا"، وذلك تعليقا على تصريح صحفي مفاده أن أوروبا عاجزة عن حسم أمرها بشأن مرشح يمثل بروكسل في ملف أوكرانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113867276_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_394f0a5d5fc8840aa6692e9af04355a4.jpg
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب زيارته إلى كازاخستان
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب زيارته إلى كازاخستان
2026-05-29T16:25+0000
true
PT52M07S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, видео
روسيا, أخبار أوكرانيا, видео
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة الجوية الأوكرانية على لوغانسك عار وشيء مرعب
16:25 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 16:51 GMT 29.05.2026)
يتبع
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بأنها عار وشيء مرعب.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "أتابع أحيانًا قنوات غربية، أتابع هذه القنوات بين الحين والآخر لفهم المشهد الإعلامي الذي يتطور هناك والذي يتم بثه، بالدرجة الأولى، للجمهور الأوروبي. إنه لأمر مخز وكابوس. إنهم ببساطة يخدعون مواطنيهم".
وأضاف بوتين أنه يجب على الصحفيين أن يخجلوا من تعمد وسائل الإعلام الأوروبية التعتيم والتكتم على الهجوم الذي استهدف ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال: "لم تُذكر كلمة واحدة على الإطلاق، لا كلمة واحدة (في وسائل الإعلام الغربية ) عن مأساة ستاروبيلسك، عن مقتل الأطفال، عن القتل المتعمد لأطفالنا. لا كلمة على الإطلاق، وكأنها غير موجودة. ما هذا؟ هل هذه هي وسائل الإعلام؟ لا، إنها أدوات تضليل جماعي".
وأكد بوتين أن المأساة في أوكرانيا هي نتيجة لأفعال وسياسات السياسيين الغربيين، والغرب يزود كييف بالطائرات المسيرة لمهاجمة الأراضي الروسية".
وأضاف بوتين أنه من المستحيل تحديد إطار زمني محدد لإنهاء الصراع في أوكرانيا في ظل الصراع العسكري، وقال رداً على سؤال حول الإطار الزمني لإنهاء الصراع الأوكراني: "فيما يتعلق بالأطر الزمنية، أعتقد أنكم وجميع زملائي الآخرين تفهمون وستفهمون إجابتي: تحديد أطر زمنية محددة في ظل الصراع العسكري أمر مستحيل. ليس هذا تهوراً فحسب، بل إنه نادر الحدوث عمليا، ولن أفعله".
وأضاف: "فيما يتعلق بتصريحي بأن الصراع، في رأيي، يقترب من نهايته، لم أدلِ بهذا التصريح عبثاً، بل استناداً إلى تحليل الوضع الميداني".
وأشار إلى أن الوضع على أرض المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يمنحنا الحق في القول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.
وأوضح ان السياسيين الغربيين يرغبون في استمرار المواجهة مع روسيا، والغرب يحاول إلقاء اللوم على غيره في الصراع الأوكراني، وقال: "لم تُهدد روسيا، ولن تُهدد، الدول الأوروبية. كل ما يفعلونه (السياسيون الغربيون) هو مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير الإنفاق الباهظ من ميزانيات حكوماتهم، بينما ينهبون دافعي الضرائب في الدول الأوروبية".
وتابع: أما تصريحات السياسيين الأوروبيين بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا، فهي محض هراء. يُزعم أن هذا يعود إلى خطط روسيا العدوانية ضد الغرب والدول الأوروبية. هذا كذب محض".
وأكمل: "كما قال غوبلز (وزير الدعاية في ألمانيا النازية هو يوزف غوبلز)، ذات مرة: "كلما كانت الكذبة أكبر، كان تصديقها أسهل"، هذه هي المعايير التي يطبقها السياسيون ووسائل الإعلام الغربية في ممارساتهم اليومية".
وأكد بوتين أن الضربة الروسية على منطقة كييف جاءت ردًا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك، وقال: "ردًا على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية ضد الأطفال في ستاروبيلسك، شننا ضربة على منطقة كييف".
وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا ولم ترفضها قط لكن حاليًا لا توجد مفاوضات رسمية رغم استمرار بعض الاتصالات. هناك اتصالات معينة، ولن أخفي ذلك، وهي مستمرة، ولكن لا توجد مفاوضات بالمعنى الحرفي للكلمة، على الرغم من أننا مستعدون لذلك؛ لم نرفض التفاوض قط".
وتابع: "المأساة التي تتكشف في أوكرانيا هي من صنعهم (السياسيين الغربيين)، وهي نتيجة لسياساتهم. هم من تسببوا في الانقلاب العسكري في كييف عام 2014".
وأضاف: "جميع المواقع التي ينشأ منها تهديد، تهديد عسكري مباشر، وأود التأكيد على ذلك، لروسيا تعد أهدافا مشروعة".
وأكمل: "من يطالبون في الاتحاد الأوروبي بتعيين مفاوض خاص بهم محقون؛ فنحن لا نعين لهم مفاوضا"، وذلك تعليقا على تصريح صحفي مفاده أن أوروبا عاجزة عن حسم أمرها بشأن مرشح يمثل بروكسل في ملف أوكرانيا".