بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة الجوية الأوكرانية على لوغانسك عار وشيء مرعب

29.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "أتابع أحيانًا قنوات غربية، أتابع هذه القنوات بين الحين والآخر لفهم المشهد الإعلامي الذي يتطور هناك والذي يتم بثه، بالدرجة الأولى، للجمهور الأوروبي. إنه لأمر مخز وكابوس. إنهم ببساطة يخدعون مواطنيهم".وأضاف بوتين أنه يجب على الصحفيين أن يخجلوا من تعمد وسائل الإعلام الأوروبية التعتيم والتكتم على الهجوم الذي استهدف ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.وقال: "لم تُذكر كلمة واحدة على الإطلاق، لا كلمة واحدة (في وسائل الإعلام الغربية ) عن مأساة ستاروبيلسك، عن مقتل الأطفال، عن القتل المتعمد لأطفالنا. لا كلمة على الإطلاق، وكأنها غير موجودة. ما هذا؟ هل هذه هي وسائل الإعلام؟ لا، إنها أدوات تضليل جماعي".وأكد بوتين أن المأساة في أوكرانيا هي نتيجة لأفعال وسياسات السياسيين الغربيين، والغرب يزود كييف بالطائرات المسيرة لمهاجمة الأراضي الروسية".وأضاف: "فيما يتعلق بتصريحي بأن الصراع، في رأيي، يقترب من نهايته، لم أدلِ بهذا التصريح عبثاً، بل استناداً إلى تحليل الوضع الميداني".وأشار إلى أن الوضع على أرض المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يمنحنا الحق في القول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.وأوضح ان السياسيين الغربيين يرغبون في استمرار المواجهة مع روسيا، والغرب يحاول إلقاء اللوم على غيره في الصراع الأوكراني، وقال: "لم تُهدد روسيا، ولن تُهدد، الدول الأوروبية. كل ما يفعلونه (السياسيون الغربيون) هو مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير الإنفاق الباهظ من ميزانيات حكوماتهم، بينما ينهبون دافعي الضرائب في الدول الأوروبية".وتابع: أما تصريحات السياسيين الأوروبيين بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا، فهي محض هراء. يُزعم أن هذا يعود إلى خطط روسيا العدوانية ضد الغرب والدول الأوروبية. هذا كذب محض".وأكمل: "كما قال غوبلز (وزير الدعاية في ألمانيا النازية هو يوزف غوبلز)، ذات مرة: "كلما كانت الكذبة أكبر، كان تصديقها أسهل"، هذه هي المعايير التي يطبقها السياسيون ووسائل الإعلام الغربية في ممارساتهم اليومية".وأكد بوتين أن الضربة الروسية على منطقة كييف جاءت ردًا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك، وقال: "ردًا على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية ضد الأطفال في ستاروبيلسك، شننا ضربة على منطقة كييف".وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا ولم ترفضها قط لكن حاليًا لا توجد مفاوضات رسمية رغم استمرار بعض الاتصالات. هناك اتصالات معينة، ولن أخفي ذلك، وهي مستمرة، ولكن لا توجد مفاوضات بالمعنى الحرفي للكلمة، على الرغم من أننا مستعدون لذلك؛ لم نرفض التفاوض قط".وتابع: "المأساة التي تتكشف في أوكرانيا هي من صنعهم (السياسيين الغربيين)، وهي نتيجة لسياساتهم. هم من تسببوا في الانقلاب العسكري في كييف عام 2014".وأضاف: "جميع المواقع التي ينشأ منها تهديد، تهديد عسكري مباشر، وأود التأكيد على ذلك، لروسيا تعد أهدافا مشروعة".وأكمل: "من يطالبون في الاتحاد الأوروبي بتعيين مفاوض خاص بهم محقون؛ فنحن لا نعين لهم مفاوضا"، وذلك تعليقا على تصريح صحفي مفاده أن أوروبا عاجزة عن حسم أمرها بشأن مرشح يمثل بروكسل في ملف أوكرانيا".

