بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن روسيا واحدة من... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عقب محادثات أجراها في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف: "ينصب تركيز اهتمامنا هذه المرة على التكنولوجيات الحالية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي. وهناك الكثير يتم إنجازه بالفعل في هذه المسارات والتوجهات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وأضاف: "ربما تكون روسيا الاتحادية من الدول القليلة القادرة على إنشاء منصاتها السيادية الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي تعمل بالفعل على ذلك".وتابع: "يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي استهلاكا واستخداما هائلين للطاقة، ولا شك أن روسيا تتمتع بمزايا تنافسية في هذا الصدد".وأشار بوتين إلى احتمال اضطرار ملايين الأشخاص حول العالم إلى تغيير مهنهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وقال: "يشهد سوق العمل إعادة هيكلة شاملة، ومن المحتمل جدا أن يفقد ملايين الأشخاص وظائفهم أو يجبروا على تغيير مهنهم. بل قد تختفي مهن بأكملها نتيجة لظهور الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر".وأضاف: "يتطلب تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي تمويلا ضخما وكبيرا، وقد تبين أن روسيا قادرة على تركيز الموارد المالية اللازمة في هذه المجالات".وأكمل: "يجب أن نكون مستعدين للتغيرات القادمة (تطور الذكاء الاصطناعي)، بل والأفضل من ذلك، أن نستغله كمحرك لتسريع النمو الاقتصادي".يُعد المنتدى الاقتصادي الأوراسي حدثا تجاريا سنويا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ويحضره رؤساء دول الاتحاد، وممثلون عن الهيئات الحكومية، والأوساط العلمية والأكاديمية، ومجتمع الأعمال من دول الاتحاد ودول أخرى، بالإضافة إلى منظمات دولية مهتمة بتطوير التعاون داخل الاتحاد.
بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن روسيا واحدة من الدول القليلة التي تقوم بإنشاء منصات ذكاء اصطناعي سيادية.
وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عقب محادثات أجراها في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف: "ينصب تركيز اهتمامنا هذه المرة على التكنولوجيات الحالية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي. وهناك الكثير يتم إنجازه بالفعل في هذه المسارات والتوجهات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وتابع: "أما الذكاء الاصطناعي، فهو مجال جديد كليا، ولكنه واعد للغاية في التعاون التكاملي. نحن نتحدث عن تقنيات استراتيجية باتت عاملا مهما في ضمان التنافسية العالمية والنمو الاقتصادي والتقدم".

وأضاف: "ربما تكون روسيا الاتحادية من الدول القليلة القادرة على إنشاء منصاتها السيادية الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي تعمل بالفعل على ذلك".
وتابع: "يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي استهلاكا واستخداما هائلين للطاقة، ولا شك أن روسيا تتمتع بمزايا تنافسية في هذا الصدد".

وأوضح أن روسيا طورت تقنيات الطاقة النووية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى قدرات توليد الطاقة الكهرومائية، وقال: "يمكن استغلال كل شيء. روسيا تتمتع بمزايا تنافسية واضحة هنا، ولا أعتقد أن هناك حاجة لذكرها هنا في هذه القاعة".

وأشار بوتين إلى احتمال اضطرار ملايين الأشخاص حول العالم إلى تغيير مهنهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وقال: "يشهد سوق العمل إعادة هيكلة شاملة، ومن المحتمل جدا أن يفقد ملايين الأشخاص وظائفهم أو يجبروا على تغيير مهنهم. بل قد تختفي مهن بأكملها نتيجة لظهور الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر".
وأضاف: "يتطلب تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي تمويلا ضخما وكبيرا، وقد تبين أن روسيا قادرة على تركيز الموارد المالية اللازمة في هذه المجالات".

وأوضح بوتين أن روسيا تمتلك القدرات الفكرية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وأن الأوساط الأكاديمية العلمية على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، وقال: "لدينا القدرات الفكرية (لتطوير الذكاء الاصطناعي)، وهذه العملية تتطور بسرعة في مجال التعليم، وأوساطنا الأكاديمية العلمية على أهبة الاستعداد لمواجهة تحديات من هذا النوع والحجم. أي أن روسيا تمتلك الموارد البشرية اللازمة لمواجهة هذه التحديات".

وأكمل: "يجب أن نكون مستعدين للتغيرات القادمة (تطور الذكاء الاصطناعي)، بل والأفضل من ذلك، أن نستغله كمحرك لتسريع النمو الاقتصادي".

وتابع: "نقترح عقد اجتماع رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي في روسيا العام المقبل، لمناقشة التعاون في تطوير نماذج سيادية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء بنية تحتية مترابطة لقوة الحوسبة ومرافق الطاقة، وتكييف التقنيات مع الاحتياجات المحلية".

يُعد المنتدى الاقتصادي الأوراسي حدثا تجاريا سنويا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ويحضره رؤساء دول الاتحاد، وممثلون عن الهيئات الحكومية، والأوساط العلمية والأكاديمية، ومجتمع الأعمال من دول الاتحاد ودول أخرى، بالإضافة إلى منظمات دولية مهتمة بتطوير التعاون داخل الاتحاد.
