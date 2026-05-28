https://sarabic.ae/20260528/بوتين-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-يتطلب-طاقة-هائلة-ولدى-روسيا-ميزة-تنافسية-في-هذا-المجال-1113830798.html
بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال
بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن روسيا واحدة من... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T15:33+0000
2026-05-28T15:33+0000
2026-05-28T16:09+0000
روسيا
العالم
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113832106_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_356968355d928236c6d0f4d9e521d786.jpg
وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عقب محادثات أجراها في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف: "ينصب تركيز اهتمامنا هذه المرة على التكنولوجيات الحالية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي. وهناك الكثير يتم إنجازه بالفعل في هذه المسارات والتوجهات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وأضاف: "ربما تكون روسيا الاتحادية من الدول القليلة القادرة على إنشاء منصاتها السيادية الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي تعمل بالفعل على ذلك".وتابع: "يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي استهلاكا واستخداما هائلين للطاقة، ولا شك أن روسيا تتمتع بمزايا تنافسية في هذا الصدد".وأشار بوتين إلى احتمال اضطرار ملايين الأشخاص حول العالم إلى تغيير مهنهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وقال: "يشهد سوق العمل إعادة هيكلة شاملة، ومن المحتمل جدا أن يفقد ملايين الأشخاص وظائفهم أو يجبروا على تغيير مهنهم. بل قد تختفي مهن بأكملها نتيجة لظهور الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر".وأضاف: "يتطلب تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي تمويلا ضخما وكبيرا، وقد تبين أن روسيا قادرة على تركيز الموارد المالية اللازمة في هذه المجالات".وأكمل: "يجب أن نكون مستعدين للتغيرات القادمة (تطور الذكاء الاصطناعي)، بل والأفضل من ذلك، أن نستغله كمحرك لتسريع النمو الاقتصادي".يُعد المنتدى الاقتصادي الأوراسي حدثا تجاريا سنويا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ويحضره رؤساء دول الاتحاد، وممثلون عن الهيئات الحكومية، والأوساط العلمية والأكاديمية، ومجتمع الأعمال من دول الاتحاد ودول أخرى، بالإضافة إلى منظمات دولية مهتمة بتطوير التعاون داخل الاتحاد.
https://sarabic.ae/20260528/بوتين-روسيا-تشارك-في-ضمان-الاستقرار-العالمي--عاجل-1113807124.html
https://sarabic.ae/20260527/بوتين-يصل-إلى-كازاخستان-في-زيارة-دولة-تستمر-3-أيام-1113793922.html
https://sarabic.ae/20260528/روساتوم-توقع-اتفاقية-لبناء-محطة-طاقة-نووية-في-كازاخستان-1113814827.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113832106_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e9edbb81d9c003a73498abae907936a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال
15:33 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 16:09 GMT 28.05.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن روسيا واحدة من الدول القليلة التي تقوم بإنشاء منصات ذكاء اصطناعي سيادية.
وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عقب محادثات أجراها في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف: "ينصب تركيز اهتمامنا هذه المرة على التكنولوجيات الحالية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي. وهناك الكثير يتم إنجازه بالفعل في هذه المسارات والتوجهات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وتابع: "أما الذكاء الاصطناعي، فهو مجال جديد كليا، ولكنه واعد للغاية في التعاون التكاملي. نحن نتحدث عن تقنيات استراتيجية باتت عاملا مهما في ضمان التنافسية العالمية والنمو الاقتصادي والتقدم".
وأضاف: "ربما تكون روسيا الاتحادية من الدول القليلة القادرة على إنشاء منصاتها السيادية الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي تعمل بالفعل على ذلك".
وتابع: "يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي استهلاكا واستخداما هائلين للطاقة، ولا شك أن روسيا تتمتع بمزايا تنافسية في هذا الصدد".
وأوضح أن روسيا طورت تقنيات الطاقة النووية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى قدرات توليد الطاقة الكهرومائية، وقال: "يمكن استغلال كل شيء. روسيا تتمتع بمزايا تنافسية واضحة هنا، ولا أعتقد أن هناك حاجة لذكرها هنا في هذه القاعة".
وأشار بوتين إلى احتمال اضطرار ملايين الأشخاص حول العالم إلى تغيير مهنهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وقال: "يشهد سوق العمل إعادة هيكلة شاملة، ومن المحتمل جدا أن يفقد ملايين الأشخاص وظائفهم أو يجبروا على تغيير مهنهم. بل قد تختفي مهن بأكملها نتيجة لظهور الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر".
وأضاف: "يتطلب تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي تمويلا ضخما وكبيرا، وقد تبين أن روسيا قادرة على تركيز الموارد المالية اللازمة في هذه المجالات".
وأوضح بوتين أن روسيا تمتلك القدرات الفكرية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وأن الأوساط الأكاديمية العلمية على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، وقال: "لدينا القدرات الفكرية (لتطوير الذكاء الاصطناعي)، وهذه العملية تتطور بسرعة في مجال التعليم، وأوساطنا الأكاديمية العلمية على أهبة الاستعداد لمواجهة تحديات من هذا النوع والحجم. أي أن روسيا تمتلك الموارد البشرية اللازمة لمواجهة هذه التحديات".
وأكمل: "يجب أن نكون مستعدين للتغيرات القادمة (تطور الذكاء الاصطناعي)، بل والأفضل من ذلك، أن نستغله كمحرك لتسريع النمو الاقتصادي".
وتابع: "نقترح عقد اجتماع رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي في روسيا العام المقبل، لمناقشة التعاون في تطوير نماذج سيادية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء بنية تحتية مترابطة لقوة الحوسبة ومرافق الطاقة، وتكييف التقنيات مع الاحتياجات المحلية".
يُعد المنتدى الاقتصادي الأوراسي حدثا تجاريا سنويا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
، ويحضره رؤساء دول الاتحاد، وممثلون عن الهيئات الحكومية، والأوساط العلمية والأكاديمية، ومجتمع الأعمال من دول الاتحاد ودول أخرى، بالإضافة إلى منظمات دولية مهتمة بتطوير التعاون داخل الاتحاد.