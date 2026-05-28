https://sarabic.ae/20260528/بوتين-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-يتطلب-طاقة-هائلة-ولدى-روسيا-ميزة-تنافسية-في-هذا-المجال-1113830798.html

بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال

بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن روسيا واحدة من... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T15:33+0000

2026-05-28T15:33+0000

2026-05-28T16:09+0000

روسيا

العالم

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113832106_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_356968355d928236c6d0f4d9e521d786.jpg

وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عقب محادثات أجراها في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف: "ينصب تركيز اهتمامنا هذه المرة على التكنولوجيات الحالية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي. وهناك الكثير يتم إنجازه بالفعل في هذه المسارات والتوجهات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وأضاف: "ربما تكون روسيا الاتحادية من الدول القليلة القادرة على إنشاء منصاتها السيادية الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي تعمل بالفعل على ذلك".وتابع: "يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي استهلاكا واستخداما هائلين للطاقة، ولا شك أن روسيا تتمتع بمزايا تنافسية في هذا الصدد".وأشار بوتين إلى احتمال اضطرار ملايين الأشخاص حول العالم إلى تغيير مهنهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وقال: "يشهد سوق العمل إعادة هيكلة شاملة، ومن المحتمل جدا أن يفقد ملايين الأشخاص وظائفهم أو يجبروا على تغيير مهنهم. بل قد تختفي مهن بأكملها نتيجة لظهور الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر".وأضاف: "يتطلب تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي تمويلا ضخما وكبيرا، وقد تبين أن روسيا قادرة على تركيز الموارد المالية اللازمة في هذه المجالات".وأكمل: "يجب أن نكون مستعدين للتغيرات القادمة (تطور الذكاء الاصطناعي)، بل والأفضل من ذلك، أن نستغله كمحرك لتسريع النمو الاقتصادي".يُعد المنتدى الاقتصادي الأوراسي حدثا تجاريا سنويا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ويحضره رؤساء دول الاتحاد، وممثلون عن الهيئات الحكومية، والأوساط العلمية والأكاديمية، ومجتمع الأعمال من دول الاتحاد ودول أخرى، بالإضافة إلى منظمات دولية مهتمة بتطوير التعاون داخل الاتحاد.

https://sarabic.ae/20260528/بوتين-روسيا-تشارك-في-ضمان-الاستقرار-العالمي--عاجل-1113807124.html

https://sarabic.ae/20260527/بوتين-يصل-إلى-كازاخستان-في-زيارة-دولة-تستمر-3-أيام-1113793922.html

https://sarabic.ae/20260528/روساتوم-توقع-اتفاقية-لبناء-محطة-طاقة-نووية-في-كازاخستان-1113814827.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي