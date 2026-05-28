"روساتوم" توقع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
"روساتوم" توقع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان
"روساتوم" توقع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا وكازاخستان وقعتا اتفاقية بشأن المبادئ الأساسية للتعاون في مشروع بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقل المراسل عن المسؤول عن مراسم التوقيع: "يتبادل رئيس وكالة الطاقة الذرية في جمهورية كازاخستان، ألماسادام ساتكالييف، والمدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشيوف، اتفاقيات حكومية بشأن المبادئ الأساسية وشروط التعاون في مشروع بناء محطة الطاقة النووية في جمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى تقديم قرض حكومي لتمويل المشروع".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستشارك ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية، بل أيضاً في تطوير قطاع الطاقة النووية المدنية بأكمله في كازاخستان.وأكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن الاتفاقيات المبرمة مع روسيا بشأن بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان ذات أهمية بالغة.وقال توكاييف في بيان صحفي عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هناك ما يدعو إلى اعتبار الطاقة مجالًا ناجحًا للغاية للتعاون، في رأيي، فإن الاتفاقية الموقعة اليوم بشأن بناء محطة بالكاش للطاقة النووية ذات أهمية استثنائية".وصرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن المؤسسة ستسعى للبدء ببناء محطة طاقة نووية في كازاخستان، خلال العقد الحالي.ووصل بوتين إلى كازاخستان يوم الأربعاء في زيارة دولة، ويرافقه في أستانا وفد يضم أكثر من 30 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك وتسعة وزراء اتحاديين.وقال توكاييف، في ختام المحادثات مع بوتين اليوم الخميس: "نستقبل بكل سرور في أستانا رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في زيارة دولة، وأعتبر هذه الزيارة حدثاً بالغ الأهمية في تطور الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف بين كازاخستان وروسيا".
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا وكازاخستان وقعتا اتفاقية بشأن المبادئ الأساسية للتعاون في مشروع بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان.
ونقل المراسل عن المسؤول عن مراسم التوقيع: "يتبادل رئيس وكالة الطاقة الذرية في جمهورية كازاخستان، ألماسادام ساتكالييف، والمدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشيوف، اتفاقيات حكومية بشأن المبادئ الأساسية وشروط التعاون في مشروع بناء محطة الطاقة النووية في جمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى تقديم قرض حكومي لتمويل المشروع".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستشارك ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية، بل أيضاً في تطوير قطاع الطاقة النووية المدنية بأكمله في كازاخستان.
وقال بوتين، في تصريحات أعقبت المفاوضات الروسية الكازاخستانية: أود أن أشير إلى أنه، كما اتفقنا مع رئيس كازاخستان، لا يقتصر الأمر على بناء محطة طاقة نووية فحسب، بل يشمل إنشاء قطاع متكامل، بما في ذلك التعليم وتدريب الكوادر، وغير ذلك.
وأكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن الاتفاقيات المبرمة مع روسيا بشأن بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان ذات أهمية بالغة.
وقال توكاييف في بيان صحفي عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هناك ما يدعو إلى اعتبار الطاقة مجالًا ناجحًا للغاية للتعاون، في رأيي، فإن الاتفاقية الموقعة اليوم بشأن بناء محطة بالكاش للطاقة النووية ذات أهمية استثنائية".
وأعرب عن امتنانه للرئيس الروسي لمشاركته في إطلاق هذا المشروع، الذي سيسهم في تطوير مجالات جديدة ذات صلة في قطاعي الطاقة والصناعة.
وصرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن المؤسسة ستسعى للبدء ببناء محطة طاقة نووية في كازاخستان، خلال العقد الحالي.

وقال ليخاتشيوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موعد صب الخرسانة الأولى في أساسات محطة الطاقة النووية في كازاخستان: "سنبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك خلال العقد الحالي".

ووصل بوتين إلى كازاخستان يوم الأربعاء في زيارة دولة، ويرافقه في أستانا وفد يضم أكثر من 30 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك وتسعة وزراء اتحاديين.
وقال توكاييف، في ختام المحادثات مع بوتين اليوم الخميس: "نستقبل بكل سرور في أستانا رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في زيارة دولة، وأعتبر هذه الزيارة حدثاً بالغ الأهمية في تطور الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف بين كازاخستان وروسيا".
