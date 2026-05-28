"روساتوم" توقع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا وكازاخستان وقعتا اتفاقية بشأن المبادئ الأساسية للتعاون في مشروع بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان.
2026-05-28T09:49+0000
09:35 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 28.05.2026)
ونقل المراسل عن المسؤول عن مراسم التوقيع: "يتبادل رئيس وكالة الطاقة الذرية في جمهورية كازاخستان، ألماسادام ساتكالييف، والمدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشيوف، اتفاقيات حكومية بشأن المبادئ الأساسية وشروط التعاون في مشروع بناء محطة الطاقة النووية في جمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى تقديم قرض حكومي لتمويل المشروع".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستشارك ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية، بل أيضاً في تطوير قطاع الطاقة النووية المدنية بأكمله في كازاخستان.
وقال بوتين، في تصريحات أعقبت المفاوضات الروسية الكازاخستانية: أود أن أشير إلى أنه، كما اتفقنا مع رئيس كازاخستان، لا يقتصر الأمر على بناء محطة طاقة نووية فحسب، بل يشمل إنشاء قطاع متكامل، بما في ذلك التعليم وتدريب الكوادر، وغير ذلك.
وأكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن الاتفاقيات المبرمة مع روسيا بشأن بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان ذات أهمية بالغة.
وقال توكاييف في بيان صحفي عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هناك ما يدعو إلى اعتبار الطاقة مجالًا ناجحًا للغاية للتعاون، في رأيي، فإن الاتفاقية الموقعة اليوم بشأن بناء محطة بالكاش للطاقة النووية ذات أهمية استثنائية".
وأعرب عن امتنانه للرئيس الروسي لمشاركته في إطلاق هذا المشروع، الذي سيسهم في تطوير مجالات جديدة ذات صلة في قطاعي الطاقة والصناعة.
وصرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن المؤسسة ستسعى للبدء ببناء محطة طاقة نووية في كازاخستان، خلال العقد الحالي.
وقال ليخاتشيوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موعد صب الخرسانة الأولى في أساسات محطة الطاقة النووية في كازاخستان: "سنبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك خلال العقد الحالي".
ووصل بوتين إلى كازاخستان يوم الأربعاء في زيارة دولة، ويرافقه في أستانا وفد يضم أكثر من 30 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك وتسعة وزراء اتحاديين.
وقال توكاييف، في ختام المحادثات مع بوتين اليوم الخميس: "نستقبل بكل سرور في أستانا رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في زيارة دولة، وأعتبر هذه الزيارة حدثاً بالغ الأهمية في تطور الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف بين كازاخستان وروسيا".