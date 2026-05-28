"روساتوم" توقع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا وكازاخستان وقعتا اتفاقية بشأن المبادئ الأساسية للتعاون في مشروع بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان. 28.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقل المراسل عن المسؤول عن مراسم التوقيع: "يتبادل رئيس وكالة الطاقة الذرية في جمهورية كازاخستان، ألماسادام ساتكالييف، والمدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشيوف، اتفاقيات حكومية بشأن المبادئ الأساسية وشروط التعاون في مشروع بناء محطة الطاقة النووية في جمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى تقديم قرض حكومي لتمويل المشروع".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستشارك ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية، بل أيضاً في تطوير قطاع الطاقة النووية المدنية بأكمله في كازاخستان.وأكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن الاتفاقيات المبرمة مع روسيا بشأن بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان ذات أهمية بالغة.وقال توكاييف في بيان صحفي عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هناك ما يدعو إلى اعتبار الطاقة مجالًا ناجحًا للغاية للتعاون، في رأيي، فإن الاتفاقية الموقعة اليوم بشأن بناء محطة بالكاش للطاقة النووية ذات أهمية استثنائية".وصرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن المؤسسة ستسعى للبدء ببناء محطة طاقة نووية في كازاخستان، خلال العقد الحالي.ووصل بوتين إلى كازاخستان يوم الأربعاء في زيارة دولة، ويرافقه في أستانا وفد يضم أكثر من 30 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك وتسعة وزراء اتحاديين.وقال توكاييف، في ختام المحادثات مع بوتين اليوم الخميس: "نستقبل بكل سرور في أستانا رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في زيارة دولة، وأعتبر هذه الزيارة حدثاً بالغ الأهمية في تطور الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف بين كازاخستان وروسيا".بوتين: الإرهاب والتطرف يمثل تهديدا كبيرا لجميع الدول

