https://sarabic.ae/20260528/بوتين-الإرهاب-والتطرف-يمثل-تهديدا-كبيرا-لجميع-الدول-1113814180.html
بوتين: الإرهاب والتطرف يمثلان تهديدا كبيرا لجميع الدول
بوتين: الإرهاب والتطرف يمثلان تهديدا كبيرا لجميع الدول
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الإرهاب الدولي والتطرف والانتشار النووي يشكلون تهديدًا كبيرًا لجميع الدول. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T09:12+0000
2026-05-28T09:12+0000
2026-05-28T09:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113443332_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_5b8a8a602e7bc83d8721d67e2fc6720f.jpg
وقال بوتين: "كما في السابق، يشكل الإرهاب الدولي، ومخاطر الانتشار النووي غير المنضبط، والتطرف، وتهريب المخدرات، والجرائم الإلكترونية تهديدًا خطيرًا لجميع الدول دون استثناء".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح اليوم الخميس، أن روسيا تشارك بقوة في الجهود المبذولة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي.وقال بوتين، عبر الفيديو خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للأمن: "أؤكد أننا ندعو للتعاون الوثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي على نحو شامل، وللتقيد بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة".وقال، خلال الرسالة الترحيبية بالمشاركين في المنتدى الدولي الأول للأمن، المنعقد حاليًا في موسكو: "العالم المعاصر مترابط ومتداخل، ولذلك فإن تصاعد التوترات في بعض المناطق يؤثر سلبًا على المجتمع الدولي بأسره".
https://sarabic.ae/20260527/بوتين-يصل-إلى-كازاخستان-في-زيارة-دولة-تستمر-3-أيام-1113793922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113443332_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_1f1ddcd376efdaa3b561795efd367be0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بوتين: الإرهاب والتطرف يمثلان تهديدا كبيرا لجميع الدول
09:12 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 09:22 GMT 28.05.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الإرهاب الدولي والتطرف والانتشار النووي يشكلون تهديدًا كبيرًا لجميع الدول.
وقال بوتين: "كما في السابق، يشكل الإرهاب الدولي، ومخاطر الانتشار النووي غير المنضبط، والتطرف، وتهريب المخدرات، والجرائم الإلكترونية تهديدًا خطيرًا لجميع الدول دون استثناء".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح اليوم الخميس، أن روسيا تشارك بقوة في الجهود المبذولة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وقال بوتين، عبر الفيديو خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للأمن: "أؤكد أننا ندعو للتعاون الوثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي على نحو شامل، وللتقيد بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة".
وقال، خلال الرسالة الترحيبية بالمشاركين في المنتدى الدولي الأول للأمن، المنعقد حاليًا في موسكو: "العالم المعاصر مترابط ومتداخل، ولذلك فإن تصاعد التوترات في بعض المناطق يؤثر سلبًا على المجتمع الدولي بأسره".