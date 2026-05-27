بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة دولة تستمر 3 أيام

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة دولة تستمر 3 أيام
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى كازاخستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وأفاد الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كتب مقالاً بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا" قبيل زيارته إلى كازاخستان.وجاء في المقال: "إن روسيا الاتحادية مستعدة لمواصلة تطوير علاقاتها التحالفية المتعددة الأوجه مع جمهورية كازاخستان بشكل شامل".ووفقا للرئيس الروسي، يشهد التعاون في قطاع الطاقة نموا متسارعا، فبفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين، يمرّ أكثر من 80% من صادرات كازاخستان النفطية العالمية عبر روسيا.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كازاخستان تجري للمرة الثانية خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، ما يؤكد المستوى الرفيع غير المسبوق للعلاقات بين موسكو وأستانا.وقال أوشاكوف للصحفيين: "تنظم هذه كزيارة دولة خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، حيث تجرى عادةً زيارة دولة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية الواحدة. ولكن بما أنني ذكرت بالفعل أن هذه هي زيارة الدولة الثانية، فإن الهدف منها، بناءً على مقترح من الأصدقاء الكازاخستانيين، هو التأكيد على المستويات الرفيعة غير المسبوقة للعلاقات بين بلدينا".
بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة دولة تستمر 3 أيام

14:33 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 14:59 GMT 27.05.2026)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى كازاخستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام.
وأفاد الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كتب مقالاً بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا" قبيل زيارته إلى كازاخستان.
وجاء في المقال: "إن روسيا الاتحادية مستعدة لمواصلة تطوير علاقاتها التحالفية المتعددة الأوجه مع جمهورية كازاخستان بشكل شامل".

وأكد الرئيس أن روسيا تُكنّ لكازاخستان تقديرا كبيرا، لما تتمتع به من نظام سياسي فعّال واقتصاد مستقر ونام ديناميكيا.

قبيل زيارته لكازاخستان... بوتين يكتب مقالا بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا"
ووفقا للرئيس الروسي، يشهد التعاون في قطاع الطاقة نموا متسارعا، فبفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين، يمرّ أكثر من 80% من صادرات كازاخستان النفطية العالمية عبر روسيا.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كازاخستان تجري للمرة الثانية خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، ما يؤكد المستوى الرفيع غير المسبوق للعلاقات بين موسكو وأستانا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "تنظم هذه كزيارة دولة خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، حيث تجرى عادةً زيارة دولة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية الواحدة. ولكن بما أنني ذكرت بالفعل أن هذه هي زيارة الدولة الثانية، فإن الهدف منها، بناءً على مقترح من الأصدقاء الكازاخستانيين، هو التأكيد على المستويات الرفيعة غير المسبوقة للعلاقات بين بلدينا".
