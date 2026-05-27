بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة دولة تستمر 3 أيام
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى كازاخستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام.
بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة دولة تستمر 3 أيام
14:33 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 14:59 GMT 27.05.2026)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى كازاخستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام.
وأفاد الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كتب مقالاً بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا" قبيل زيارته إلى كازاخستان.
وجاء في المقال: "إن روسيا الاتحادية مستعدة لمواصلة تطوير علاقاتها التحالفية المتعددة الأوجه مع جمهورية كازاخستان بشكل شامل".
وأكد الرئيس أن روسيا تُكنّ لكازاخستان تقديرا كبيرا، لما تتمتع به من نظام سياسي فعّال واقتصاد مستقر ونام ديناميكيا.
ووفقا للرئيس الروسي، يشهد التعاون في قطاع الطاقة نموا متسارعا، فبفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين،
يمرّ أكثر من 80% من صادرات كازاخستان النفطية العالمية عبر روسيا.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كازاخستان تجري للمرة الثانية خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، ما يؤكد المستوى الرفيع غير المسبوق للعلاقات بين موسكو وأستانا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "تنظم هذه كزيارة دولة خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، حيث تجرى عادةً زيارة دولة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية الواحدة. ولكن بما أنني ذكرت بالفعل أن هذه هي زيارة الدولة الثانية، فإن الهدف منها، بناءً على مقترح من الأصدقاء الكازاخستانيين، هو التأكيد على المستويات الرفيعة غير المسبوقة للعلاقات بين بلدينا".