قبيل زيارته لكازاخستان... بوتين يكتب مقالا بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا"

سبوتنيك عربي

أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كتب مقالاً بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا" قبيل زيارته إلى كازاخستان. 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T20:14+0000

وجاء في المقال: "إن روسيا الاتحادية مستعدة لمواصلة تطوير علاقاتها التحالفية المتعددة الأوجه مع جمهورية كازاخستان بشكل شامل".وأكد الرئيس أن روسيا تُكنّ لكازاخستان تقديراً كبيراً، لما تتمتع به من نظام سياسي فعّال واقتصاد مستقر ونامٍ ديناميكياً.ووفقا للرئيس الروسي، يشهد التعاون في قطاع الطاقة نمواً متسارعاً، فبفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين، يمرّ أكثر من 80% من صادرات كازاخستان النفطية العالمية عبر روسيا.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "يبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في الاقتصاد الكازاخستاني ما يقارب 30 مليار دولار".علاوة على ذلك، فإن أكثر من 40% من جميع الكيانات القانونية الكازاخستانية ذات رأس المال الأجنبي هي شركات أُنشئت بالاشتراك مع شركاء روس، وفقا للمقال.وأوضح: "وبمشاركة المستثمرين الروس، يجري تنفيذ نحو 70 مشروعاً رئيسياً في الجمهورية، تشمل قطاعات صناعة السيارات، والهندسة الثقيلة، والصناعات الكيميائية، والعديد من القطاعات التقنية المتقدمة الأخرى، والتي وفّرت بالفعل أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة".وقال أوشاكوف للصحفيين: "تُنظم هذه كزيارة دولة خلافاً للممارسات البروتوكولية المعتادة، حيث تُجرى عادةً زيارة دولة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية الواحدة. ولكن بما أنني ذكرت بالفعل أن هذه هي زيارة الدولة الثانية، فإن الهدف منها، بناءً على مقترح من الأصدقاء الكازاخستانيين، هو التأكيد على المستويات الرفيعة غير المسبوقة للعلاقات بين بلدينا".

سبوتنيك عربي

