قبيل زيارته لكازاخستان... بوتين يكتب مقالا بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قبيل زيارته لكازاخستان... بوتين يكتب مقالا بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا"
سبوتنيك عربي
وجاء في المقال: "إن روسيا الاتحادية مستعدة لمواصلة تطوير علاقاتها التحالفية المتعددة الأوجه مع جمهورية كازاخستان بشكل شامل".وأكد الرئيس أن روسيا تُكنّ لكازاخستان تقديراً كبيراً، لما تتمتع به من نظام سياسي فعّال واقتصاد مستقر ونامٍ ديناميكياً.ووفقا للرئيس الروسي، يشهد التعاون في قطاع الطاقة نمواً متسارعاً، فبفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين، يمرّ أكثر من 80% من صادرات كازاخستان النفطية العالمية عبر روسيا.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "يبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في الاقتصاد الكازاخستاني ما يقارب 30 مليار دولار".علاوة على ذلك، فإن أكثر من 40% من جميع الكيانات القانونية الكازاخستانية ذات رأس المال الأجنبي هي شركات أُنشئت بالاشتراك مع شركاء روس، وفقا للمقال.وأوضح: "وبمشاركة المستثمرين الروس، يجري تنفيذ نحو 70 مشروعاً رئيسياً في الجمهورية، تشمل قطاعات صناعة السيارات، والهندسة الثقيلة، والصناعات الكيميائية، والعديد من القطاعات التقنية المتقدمة الأخرى، والتي وفّرت بالفعل أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة".وقال أوشاكوف للصحفيين: "تُنظم هذه كزيارة دولة خلافاً للممارسات البروتوكولية المعتادة، حيث تُجرى عادةً زيارة دولة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية الواحدة. ولكن بما أنني ذكرت بالفعل أن هذه هي زيارة الدولة الثانية، فإن الهدف منها، بناءً على مقترح من الأصدقاء الكازاخستانيين، هو التأكيد على المستويات الرفيعة غير المسبوقة للعلاقات بين بلدينا".
20:14 GMT 26.05.2026
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كتب مقالاً بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا" قبيل زيارته إلى كازاخستان.
وجاء في المقال: "إن روسيا الاتحادية مستعدة لمواصلة تطوير علاقاتها التحالفية المتعددة الأوجه مع جمهورية كازاخستان بشكل شامل".
وأكد الرئيس أن روسيا تُكنّ لكازاخستان تقديراً كبيراً، لما تتمتع به من نظام سياسي فعّال واقتصاد مستقر ونامٍ ديناميكياً.
وأضاف بوتين: "وبالطبع، نولي اهتماماً بالغاً للاقتصاد، إذ تُعدّ روسيا وكازاخستان شريكين تجاريين رئيسيين".
ووفقا للرئيس الروسي، يشهد التعاون في قطاع الطاقة نمواً متسارعاً، فبفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين، يمرّ أكثر من 80% من صادرات كازاخستان النفطية العالمية عبر روسيا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "يبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في الاقتصاد الكازاخستاني ما يقارب 30 مليار دولار".
علاوة على ذلك، فإن أكثر من 40% من جميع الكيانات القانونية الكازاخستانية ذات رأس المال الأجنبي هي شركات أُنشئت بالاشتراك مع شركاء روس، وفقا للمقال.
وأوضح: "وبمشاركة المستثمرين الروس، يجري تنفيذ نحو 70 مشروعاً رئيسياً في الجمهورية، تشمل قطاعات صناعة السيارات، والهندسة الثقيلة، والصناعات الكيميائية، والعديد من القطاعات التقنية المتقدمة الأخرى، والتي وفّرت بالفعل أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كازاخستان تجري للمرة الثانية خلافاً للممارسات البروتوكولية المعتادة، مما يؤكد المستوى الرفيع غير المسبوق للعلاقات بين موسكو وأستانا.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "تُنظم هذه كزيارة دولة خلافاً للممارسات البروتوكولية المعتادة، حيث تُجرى عادةً زيارة دولة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية الواحدة. ولكن بما أنني ذكرت بالفعل أن هذه هي زيارة الدولة الثانية، فإن الهدف منها، بناءً على مقترح من الأصدقاء الكازاخستانيين، هو التأكيد على المستويات الرفيعة غير المسبوقة للعلاقات بين بلدينا".
