بوتين: روسيا كانت وما تزال جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي
2026-05-25T09:30+0000
09:14 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 25.05.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا ما تزال جزءًا من الاقتصاد العالمي، وهي منفتحة على المشاركة البنّاءة مع كل من يشاركها مبادئ الاحترام المتبادل.
وقال بوتين، في كلمته الترحيبية للمشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29: "أؤكد أن بلدنا كان ولا يزال جزءًا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي".
وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "نحن منفتحون على المشاركة البنّاءة مع جميع الشركاء، الذين يشاركوننا مبادئ الاحترام المتبادل ومستعدون لبناء علاقات صادقة وطويلة الأمد".
وأكد الرئيس الروسي أن "اليوم، وفي ظل مواجهة العلاقات الدولية والروابط الاقتصادية لتحديات غير مسبوقة، وتفتت واضطراب في سلاسل الإمداد والتقنية، فإن البراغماتية والحوار المتكافئ أمران مهمان ومطلوبان بشكل خاص".
وأضاف بوتين: "أنا على ثقة بأن مناقشاتكم الغنية والمثمرة ستسهم في تطوير حلول جديدة وفعالة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الطاقة والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز السيادة المالية والتجارية. وبشكل عام، ستعمل هذه المناقشات لصالح دولنا وشعوبنا، وستعزز التعاون الدولي والأمن والاستقرار".
ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026.